Espaço e tempo que se perdem

O Município de Fortaleza pode estar perdendo um tempo precioso. E, assim, largando a população à mercê de proprietários que abandonaram imóveis e os deixaram se transformar em pontos de acúmulo de lixo e de pragas, servindo à ocupação irregular e insalubre e, em casos nada raros, em esconderijos de criminosos. O artigo 1.275 do Código Civil Brasileiro é muito preciso quando define as situações em que se pode perder o bem: “III - Por abandono”. E mais: “O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições”. Por que não cuida disso? Detalhe: em cada um dos 119 bairros de Fortaleza há exemplos gritantes e aberrantes dessa situação.

A lei

Diz ainda o Código, no artigo 1277, como uma última chance aos irregulares: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

Exemplo

A Coluna faz menção a esse quadro porque, inexplicavelmente e cercado por equipamentos municipais no calçadão da Praia de Iracema, um imóvel que antes abrigou um restaurante (na foto) serve de ameaça pública escancarada. Pior: há outros na mesma situação.

Livro de Frases

Do deputado Osmar Baquit (PDT), passando pito no colega André Fernandes (PSL), que ocupou a tribuna e da Assembleia Legislativa e o tempo dos outros parlamentares (e o dinheiro público, evidentemente) para xingar a família do senador Cid Gomes: “Não concordar com eles ou com seu modo de trabalhar é um direito seu. Mas é importante manter o respeito”. Ói!

De fora

Mais de 200 empresários de 20 países são esperados em Fortaleza para feira de oportunidades em turismo. As atividades estão agendadas para 28 e 29 próximos, no Centro de Eventos, com painéis e rodadas de negócios.

Babel

A feira terá representações da Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Emirados Árabes, Ucrânia e Uruguai. E deverão participar também estudiosos, formadores de opinião, empresários e secretários de Turismo dos principais destinos turísticos do Brasil. Enquanto isso, o Ceará ocupa até hoje estande em feira de turismo em Frankfurt, na Alemanha.

Outra fé

Contrariando uma corrente do pensamento político, o deputado Davi Durand (PRB) está propondo que se crie no Ceará a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. E há na Assembleia Legislativa e na Câmara de Fortaleza quem acredite que mulheres não são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres.

Trabalho

O Instituto Myra Eliane está capacitando profissionais da educação infantil para atuarem como multiplicadores de valores humanos. O projeto já foi implantado em Caucaia, Eusébio, Horizonte, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Maracanaú, Pindoretama, Redenção e Juazeiro do Norte. E está sendo efetivado em Brejo Santo e Milagres. O curso tem parceria do Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil e do Ministério Público do Ceará.

Em números

A numerologia do Banco do Nordeste indica: o Ceará já soma este ano R$ 943,9 milhões o volume de operações no Crediamigo, programa de microcrédito urbano da instituição. E mais: empreendedores locais respondem por 497,9 mil operações. E trabalha-se, internamente, com projeções de ampliação do alcance do Crediamigo.

PÍLULAS

A Praça do IFCE, no Campus de Crateús, abriga hoje Feira Agroecológica, com venda de produtos orgânicos. A ação encerra a II Semana da Geografia dos Sertões.

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza indica que o Programa Feira de Pequenos Negócios, que funciona desde 2014, já cadastrou 2.163 artesãos em 1.430 feiras, movimentando mais de R$ 5,1 milhões.

A Universidade de Fortaleza (Unifor) está realizando projeto relativo ao tratamento de sífilis em mulheres não grávidas. A ação tem parceria com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde.