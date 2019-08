Escapou de ficar de fora

Por pouco o Ceará não perde as discussões parlamentares sobre matéria que pode representar um golpe profundo nas relações entre Palácio do Planalto e Legislativo. É que duas das três comissões que vão analisar projeto que susta portaria do Ministério da Economia reduzindo a alíquota de impostos de importação não incluem cearenses. A de Ciência e Tecnologia já não contemplava representação local. A de Finanças e Tributação tinha Mauro Filho (PDT), hoje licenciado para exercer a Secretaria do Planejamento do Ceará. Sobrou a de Constituição e Justiça e de Cidadania, com Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares.

Futuro

Meio que sumiu da pauta política do Ceará a questão da Praia do Futuro, que deve, por decisão judicial, ser submetida a uma repaginação. Inclusive com a retirada de barracas.

Passado

Até já completou dois anos decisão da Câmara dos Deputados de criar comissão externa para acompanhar o desenrolar do assunto. O grupo incluía os 22 parlamentares cearenses - que, não se espante!, não se reuniram uma só vez.

Presente

Dos integrantes do grupão, há quem tenha deixado a política, há quem tenha mudado de instituição legislativa e há quem tenha só dado um tempo das lides partidárias. E a praia continua sob indefinições.

Livro de Frases

Do deputado Francisco Cavalcante (PSL), listando colegas em discurso: “Aqui tem deputados combatíveis (sic), como Vitor Valim, deputado Noélio, que está de licença, e André Fernandes”. Mas dê um desconto - ele queria mesmo era dizer “combativos”. Ou não, vá saber.

Numerologia

A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), que congrega empresas do setor jurídico, aponta: o número de empreendimentos do gênero cresceu cerca de 300% no desde 2017. Com o salto, já há pelo menos 150 engajadas na entidade.

Sinalização

Há de se avaliar o avanço sob três ângulos: 1) A Justiça tem sido cada vez mais acionada para solucionar demandas; 2) O setor tem tido a credibilidade reforçada; 3) há casos que só se resolvem mesmo nos tribunais. Detalhe: estima-se que há cerca de 80 milhões de processos em tramitação no Brasil.

PÍLULAS

O Conselho Regional de Administração do Ceará certifica hoje, com a entrega de diplomas, 100 especialistas em Planejamento e Gestão das Finanças Públicas. O presidente do CRA-CE, Leonardo Macedo, coordenará a solenidade juntamente com o presidente do Conselho Federal, Mauro Kreuz.

Esta Coluna é acessível pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br. Ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto). Ou, ainda, pelo telefone (85) 3266 9784.