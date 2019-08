Escapou de ficar de fora

Por pouco o Ceará não perde as discussões parlamentares sobre matéria que pode representar um golpe profundo nas relações entre Palácio do Planalto e Legislativo. É que duas das três comissões que vão analisar projeto que susta portaria do Ministério da Economia reduzindo a alíquota de impostos de importação não incluem cearenses. A de Ciência e Tecnologia já não contemplava representação local. A de Finanças e Tributação tinha Mauro Filho (PDT), hoje licenciado para exercer a Secretaria do Planejamento do Ceará. Sobrou a de Constituição e Justiça e de Cidadania, com Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares.

Pé na terra

Muito dado a questões metafísicas, o vereador Jorge Pinheiro (PSDC) aliviou o discurso religioso e abraçou uma causa pra lá de terrena: a mobilidade urbana. E está propondo a implantação de ciclovia no Bairro Lago Jacarey. Ele mora lá, mas nem liga que o acusem de advogar em causa própria.

Latim em pó

Foi ele, que diz ter atendido a um "chamado de Deus" para se candidatar a vereador, que propôs a implantação do Latim como matéria extracurricular nas escolas de Fortaleza.

Hora H

Órgãos e entidades públicas estaduais e municipais - todos submetidos à fiscalização do Tribunal de Contas do Ceará - têm só até amanhã para prestarem contas do que fizeram com o dinheiro do contribuinte em 2018.

Impressões digitais

As informações devem ser encaminhadas pelo sistema digital Ágora, do TCE Ceará. Os dirigentes e servidores indicados deve fazer cadastro prévio, com senha. Só vale assim.

Modernidade

O Ágora reflete um processo de automatização da análise das prestações de contas anuais. O sistema destaca para os analistas do TCE pontos localizados nas informações fornecidas. Isso, segundo o Tribunal, possibilita mais agilidade na avaliação dos dados.

Livro de Frases

Do deputado Francisco Cavalcante (PSL), listando colegas: “Aqui tem deputados combatíveis (sic), como Vitor Valim, deputado Noélio, que está de licença, e André Fernandes”. Mas dê um desconto - ele queria mesmo era dizer “combativos”. Ou não, vá saber.

PÍLULAS

O Movimento Doe de Coração fará em 26 de setembro, no Auditório da Biblioteca Central da Unifor, fórum sobre o transplante de órgãos no Brasil e no Ceará. O evento vai reunirá especialistas para tratar de temas como os avanços e desafios do Sistema Nacional de Transplante, bem como o financiamento das cirurgias de transplante e os marcos legais da doação de órgãos. A entrada é aberta ao público.

