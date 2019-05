Entre livros e mestres

A Prefeitura de Fortaleza vai investir R$ 2,263 milhões em livros didáticos para professores e estudantes das turmas de educação infantil 4 e 5. O material é fundamental para o desenvolvimento escolar, o que é uma obviedade. No entanto, há uma avaliação extra que se pode fazer. É a de que um investimento desse porte contraria e classifica como desnecessária a tese do “homeschooling” (estrangeirismo que designa uma modalidade de ensino aplicada pelos pais em casa, afastando a criança do convívio nos colégios e que tem ocupado espaço nas tribunas e casas parlamentares). Microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas podem participar da disputa pelo fornecimento do material para o Município.

Modernidade

Fabricantes de equipamentos eletrônicos podem ser obrigados a implantar nos aparelhos mensagens sobre eventuais danos que o uso pode causar a crianças.

Os nomes

A ideia está contida em projeto que tramita na Câmara federal, na qual atuam os deputados cearenses André Figueiredo (PDT) como titular, e Domingos Neto (PSD) e Wagner Sousa (Pros), na suplência.

Tíquete

E o PDS marcou convenção estadual para o próximo dia 7. Será no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, já carimbou passagem para vir a Fortaleza.

Espaços

O PSD vem projetando crescimento de olho nas eleições de 2020. E faz sentido: a sigla já alcançou a posição de quarta maior bancada na Câmara dos Deputados, com 36 parlamentares. No Senado, o quadro é mais otimista ainda, com 10 representantes.

Livro de Frases

Do vereador Iraguassu Filho (PDT), para o Livro de Frases: “É comum a gente ver casos corriqueiros de crianças abandonadas em sacos de lixo, de fetos jogados na rua. São crianças que nascem de uma gravidez indesejada”.

Língua solta

Vamos combinar: pode haver casos, sim, mas daí para serem algo “comum” ou “corriqueiro” é outra conversa. Né não?

PÍLULAS

O secretário da Cultura do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba, foi o único nordestino convidado para debate no qual a Comissão de Cultura da Câmara avaliou a importância e a reativação do Conselho Nacional de Política Cultural. Fabiano é o presidente do Fórum de Secretários Estaduais do setor.

A Coluna Comunicado recebe contatos pelo Whats App (85) 99638 5129 (somente mensagens de texto); pelo telefone (85) 3266 9784; ou pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.