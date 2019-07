Entrando no jogo

Num só lance, cinco areninhas de Fortaleza vão entrar no jogo da administração pública. Os campinhos ganharam importância social sobretudo em bairros da periferia. A Prefeitura está projetando obras de reforma e qualificação de equipamentos nas comunidades de Jardim União (Rua Menor Jerônimo, no Passaré); Conjunto Esperança (Rua E); Primeira etapa do Conjunto Ceará (Rua 1096); e Messejana, na Praça Deputado Paulo Benevides (Rua Angélica Gurgel). Os serviços incluem novos alambrados e muros, além de pisos intertravados. Planeja-se um investimento até R$ 7,539 milhões. Dinheiro que, afinal, não se chuta pra escanteio.

O que vem por aí

Poderiam ser obras ordinárias, tratadas apenas como atividades rotineiras, mas a recuperação de areninhas tem consequências mais amplas. São as políticas. Afinal, 2020 não tem copa. Mas tem eleições municipais.

Calendário

As obras previstas vão durar até seis meses. Assim, se obedecerem os trâmites legais e burocráticos, poderão começar em setembro próximo e, então, terminar em março do ano que vem.

Aquecimento

É muito? É não. Ainda estão na fila das areninhas os bairros Vila Velha, Novo Mondubim, Antônio Bezerra, Bonsucesso, Itaoca, Serrinha, Parangaba, Granja Portugal, Sítio Córrego, São Bento, Castelão, Lagoa Redonda, Santa Rosa, Barroso, Parque Santa Maria, Boa Vista e Parque Dois Irmãos.

DNA

Os vereadores Idalmir Feitosa (PL) e Evaldo Costa (PRB) estão duelando pela paternidade de proposta que muitos julgam antipática: a de a Prefeitura mandar instalarem detetores de metais nas entradas de escolas.

Disputa

Evaldo sai com uma vantagem. Ele apresentou o texto dele em 26 de março. Já Idalmir demorou: só encaminhou em 9 de abril. Contra os dois, o fato de ambos os projetos serem clonados. Até o Ministério Público de Pernambuco, achando que pode legislar, está pressionando o Estado a implantar os equipamentos.

Contra a maré

Num mundo em que relações sociais e econômicas ganham força nos ambientes virtuais, tramita na Câmara federal projeto que tenta proibir o uso de moedas eletrônicas - como as chamadas "bitcoins". Até comissão foi formada para analisar as criptomoedas.

PÍLULAS

Juazeiro do Norte está capacitando agentes da Guarda Municipal que atuarão especificamente no cumprimento da Lei Maria da Penha. A violência contra as mulheres na região exige mesmo providências urgentes. E sérias.

