Ensino superior apreensivo

Não há quem discorde de que a Educação é um caminho importante para o desenvolvimento de um País, mas a instabilidade que cerca o ensino superior tem desafiado a fé nesse futuro. Falta dinheiro para bancar pesquisas. Com déficit de R$ 330 milhões no orçamento, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) voltou a alarmar: não há como manter a bolsa de 84 mil pesquisadores no País, a partir de setembro, se o Governo Federal não agir.

No Ceará

Em maio, a UFC já havia perdido 61 bolsas que estavam desocupadas no período de transição de alunos e deve perder mais com o contigenciamento. O corte compromete pesquisas em diversas áreas, como recursos hídricos e doenças tropicais.

Uace

Em outra ponta, o Governo do Estado deu mais um passo na criação da Universidade Aberta do Ceará (Uace) que levará ensino superior a municípios com baixo IDH. O projeto foi aprovado nessa semana pela análise do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Agora, será avaliado pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social.

TJCE na Bienal

Um acervo de 74 obras do Judiciário cearense estará disponível na Bienal do Livro, que começa hoje e vai até dia 25, no Centro de Eventos. A exposição é um esforço do Conselho Editorial e de Biblioteza do TJCE para valorizar a história e o pensamento de mestres no Estado, como o grande jurista cearense Clóvis Beviláqua. Também estão no roll de autores Olavo Oliveira, Justiniano de Serpa e José de Alencar.

Gestão

O prefeito Roberto Cláudio (PDT), que comemorou aniversário ontem (44 anos), lidera reunião do seu secretariado nesta sexta (16) e no sábado (17), das 8h às 18h, no Teatro São José. É o terceiro encontro do ano para avaliar a gestão e acompanhar o pacote de investimento de R$ 1,5 bi anunciado recentemente.

LOA

Nas próximas semanas, deve chegar à Câmara Municipal de Fortaleza a Lei Orçamentária Anual (LOA), com as previsões de gastos e arrecadações da Prefeitura para o último ano de gestão. É hora de ajustar as verbas e se preparar para as propostas de emendas no Poder Legislativo. Cada vereador vai querer garantir a verba para seus redutos eleitorais, enquanto o prefeito terá de efetivar a conclusão de projetos.

Xilogravura

A Prefeitura de Juazeiro do Norte avalia projeto da Secretaria da Cultura municipal para transformar a Lira Nordestina em museu e espaço de produção de cordéis, compondo corredor cultural na cidade. Além de reunir clássicos de córdeis, a gráfica de xilografura detém a maior coleção de clichês do Brasil. É parada obrigatória no turismo pelo Cariri.

Contatos com a Coluna podem ser feitos pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (texto). O telefone é (85) 3266 9659.