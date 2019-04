Encontro com as raízes

Canoa Quebrada, em Aracati, marcou para este fim de semana um encontro com suas raízes. Do pontos de vista das políticas culturais, é uma notícia e tanto. Trata-se do Festival Cultural Dragão do Mar, que prosseguirá até segunda-feira (dia 15, quando se registram 180 anos do nascimento da personalidade-símbolo do evento). Diferentemente de outras propostas do gênero, trata-se de uma iniciativa da comunidade. As atrações têm como base atividades que são marcas locais, como artesanato, música, poesia de cordel, danças e gastronomia. Existe uma certa simbiose entre os participantes e as paisagens de Canoa, uma vez que a agenda se estende da “Broadway” (como é conhecida a rua principal) para a praia. E há um ponto que merece consideração especial: a homenagem que se presta ao mais célebre filho daquela localidade, Francisco José do Nascimento, "Chico de Matilde", depois conhecido como "Dragão do Mar", o jangadeiro que desde julho de 2017 integra o Livro dos Heróis da Pátria e tem sua importância na luta contra a escravatura destacada por quem faz história com seriedade.

É de casa

Foram o Conselho Comunitário de Canoa Quebrada e a escola Zé Melancia, instituição pública, que articularam a pauta do Festival Dragão do Mar. Por conta disso, privilegiam-se nomes locais, além da educação e a cultura.

A Justiça é mulher

Diante de discursos políticos cada vez mais perigosa e irresponsavelmente misóginos - inclusive de mulheres hostilizando direitos e conquistas das mulheres -, o Tribunal de Justiça do Estado tomou uma atitude bacana. E ampliou da rede interna de computadores para o público em geral os conteúdos da exposição “Mulheres em Destaque”.

Sed lex

Juízas, servidoras, oficialas de justiça e terceirizadas são as homenageadas, com suas histórias e trajetórias, na mostra montada no Fórum Clóvis Beviláqua. Pode ser visitada até dia 17.

Elvis não morreu

A Orquestra Filarmônica do Ceará e o cantor Gerard Presley, cover do Rei do Rock, se apresentam hoje no teatro do shopping RioMar Fortaleza. O espetáculo começa às 20 horas, com regência do maestro Gladson Carvalho.

PÍLULAS

Pesquisa do Banco Mundial indica que 68,4% dos lucros das empresas no Brasil são destinados para os pagamentos de impostos. E não aparece ninguém para bater panela.

A Coluna Comunicado recebe sugestões, opiniões e outros contatos dos leitores pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br, pelo telefone (85) 3266 9784 ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto).