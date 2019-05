Em vias de obras

Já perto de passar a temporada de chuvas, o Estado planeja recuperar trechos viários. O dinheiro será aplicado pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER), num custo aproximado de R$ 138,231 milhões, devendo alcançar 1,229 mil quilômetros, em municípios como Maranguape, Sobral, Itapipoca, Crato, Iguatu, Aracoiaba, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Santa Quitéria, Crateús e Tauá, mas com reflexos em Beberibe, Aquiraz, Cascavel, Varjota, Aratuba, Guaramiranga, Coreaú, Icó, Cedro, Santana do Cariri, Guaiúba e Caucaia. Projetos assim não têm a ver só com segurança e conforto no trânsito, além de saúde pública, mas com a economia e o direito de ir e vir.

Em alta

A navegação costeira entre os portos nacionais - a chamada “cabotagem” - teria registrado aumento de 18% desde a greve dos caminhoneiros, em 2018, segundo levantamento de instituto que estuda logística e cadeias de suprimento. Só do Ceará à Bahia, esse transporte teria ultrapassado 100% de aumento.

Som em desfile

Durante o evento Dragão Fashion Brasil 2019, no aterro da Praia de Iracema, o Serviço Social do Comércio assumiu um desafio - prazeroso, mas sempre um desafio: grifar a diversidade de ritmos e gêneros musicais. E vai destacar, no Palco Sesc, artistas locais e nacionais, como Lorena Nunes, Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci.

De um tudo

Hoje, na abertura, o espaço terá o som alternativo do Projeto Rivera, com rock, MPB e baião, e a cantora e compositora paulista Tulipa Ruiz, com canções inéditas e releituras de seu repertório. Amanhã, as atrações serão a cearense Mel Mattos e o brincante, compositor, cantor e instrumentista Geraldo "Junu" Junior.

Olhares

O combate à exploração sexual infantil e à violência contra as mulheres são pautas já deliberadas pela campanha “Ideia Certa”, por meio da qual a Assembleia Legislativa quer interagir com a sociedade.

Crescimento

A Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (Abcred) avalia que houve aumento superior a 18% no volume de recursos contratados de 2017 a 2018. Por isso, e pela cena atual da economia, com o empreendedorismo pressionado pelo desemprego, pode haver tendência de alta para 2019.

PÍLULAS

Do deputado Salmito Filho (PDT) para o Livro de Frases: “O Ceará tem um povo guerreiro, empreendedor, que enfrenta as adversidades. Apesar da escassez de água, temos a melhor gestão de recursos hídricos do Brasil e, inclusive, ensinamos ao município de São Paulo, que veio buscar a nossa inteligência”.

O Cineteatro São Luiz pegou carona na TV e exibe hoje, às 14h e às 16h10min, o filme “Cine Hollyudi 2 - A Chibata Sideral”, do diretor cearense Halder Gomes. A produção trata, por ironia, da desidratação dos cinemas após a popularização da TV.