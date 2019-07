É para comemorar

Tão fervilhantes que são no trato de notícias falsas, as redes sociais dos fazeres culturais até que poderiam saudar essa informação de modo efusivo: o Serviço Social do Comércio (Sesc) está descentralizando investimentos e vai expandir a Mostra de Culturas do Ceará do Cariri para o Sertão Central. Este ano, o evento vai chegar a Quixadá, Quixeramobim, Ibaretama e Senador Pompeu. A nova estratégia, além de disseminar patrimônios imateriais e essenciais à sociedade, relacionados às tradições, aos saberes e à educação, é também um caminho que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) escolheu para se aproximar de empreendedores e dos outros públicos.

Em números

A Mostra de Culturas tem para este ano a meta de reunir 50 mil espectadores, atraídos por mais de 65 ações gratuitas. Dezenove espaços públicos e equipamentos concentrarão a programação.

De antes

Para a edição 2019, 42 propostas de trabalhos foram selecionadas pelos curadores do Secs. Mais de 250 artistas, mestres de cultura e pesquisadores devem participar das manifestações.

Mais do mesmo

O deputado Nezinho Farias (PDT) pôs para tramitar projeto com o qual propõe medidas de "proteção às gestantes participantes de concursos públicos no Ceará". É uma proposta inócua, considerando que há leis e mais leis estaduais e federais em defesa de gestantes.

Hein?

A dúvida em relação a essa matéria de Nezinho Farias, no entanto é outra: o deputado André Fernandes (PSL), que virou desafeto, vai votar contra ou a favor?

Em cena

Enquanto o governo Bolsonaro trata o cinema nacional na rédea curta, com medidas restritivas à Agência Nacional de Cinema (Ancine), o vereador Gardel Rolim (PPL) quer instituir em Fortaleza projeto de cinema gratuito em espaços públicos. Questão de foco.

Preto no branco

Por falar em cinema, a autora do texto original do premiado filme "Lavoura Arcaica" (livro contemplado em 1976 com o Prêmio Jabuti) está de passagem marcada para Fortaleza. A escritora Ana Miranda - fortalezense da gema - participa hoje de atividade do Dia do Escritor na Biblioteca Pública do Estado do Ceará/Espaço Estação (Rua 24 de Maio, 60 Centro). Começa às 15h30min.

PÍLULAS

Hoje, além do Dia do Escritor, é o Dia do Motorista. Desde 1968 a data consta do calendário oficial do Brasil. É o mesmo dia em que os católicos celebram São Cristóvão, padroeiro de quem dirige.

Os contatos da Coluna são os e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br, o aplicativo Whats App (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto) e o telefone (85) 3266 9784.