E as alternativas?

A Comissão de Meio Ambiente do Senado tem se dedicado a um tema que pode, de algum modo, afetar uma ponta da economia urbana e dos valores afetivos de moradores de cidades. É um projeto proíbe a venda de animais de estimação em vias de circulação ou em ambiente público fora de estabelecimento comercial. E já tem até relatório com parecer favorável, baseado no fato de que situações como as que expõem a bicharada a calor excessivo, a gaiolas apertadas e a chuva são, sem tirar nem por, maus-tratos. Ou crueldade. E é mesmo. A questão é que, por condições culturais, por ignorância ou por tradição, há quem viva desse comércio. Apesar disso, sabe que alternativa está sendo oferecida a esses trabalhadores? Nenhuma. A não ser a ameaça de pena até um ano de prisão, além de pagamento de multa.

Redução

Ainda no Senado, há uma proposta em tramitação que corta a própria carne. Diz lá que o número de parlamentares deve cair de 81 para 54. Ou seja, dois em vez de três parlamentares por estado. O texto, de Álvaro Dias (Pode-PR), aguarda relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde atuam os cearenses Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB).

Funk-se

A propósito de senadores, as bancadas se debruçaram sobre um assunto, digamos, sacolejante - e até já aprovado pela Câmara dos Deputados: o projeto que reconhece oficialmente o funk como manifestação cultural popular e digna do cuidado e proteção do poder público.

Proibidões

Pode, de fato, ser uma expressão que ganhou espaços em comunidades brasileiras, mas será que os senadores - e os deputados que já aprovaram a proposta - já escutaram os tais "proibidões"?

Mãos à obra

Em parceria, o curso de Fisioterapia da Unifor, o Laboratório de Inovação do Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação, o Doutorado em Saúde Coletiva e o curso de Psicologia estão desenvolvendo pesquisa sobre tecnologias para a criação de um aplicativo multiplataforma para apoiar a família com crianças com autismo. É uma vertente que se chama de eHealth.

Aberto

O aplicativo deve ser lançado no próximo semestre. A ideia dos professores Julyana Maia e Eurico Vasconcelos, que comandam o projeto, é disponibilizá-lo gratuitamente nas plataformas IOS e Android.

PÍLULAS

A vereadora Libânia Holanda (PR) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza desenvolva campanha permanente contra a pedofilia em escolas públicas. O tema é complexo e, não sendo tratado com a atenção que exige, pode resultar em criminalização ou acusações indevidas.

