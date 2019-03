Dividimos o que nos une

Apenas quatro dos 22 parlamentares cearenses na Câmara federal aderiram à Frente Parlamentar Mista em Defesa do Pacto Federativo. São os deputado André Figueiredo (PDT), Domingos Neto (PSD), Leônidas Cristino (PDT) e Moses Rodrigues (MDB). Nenhum senador local pôs o jamegão em apoio ao grupo. A articulação, que tem sotaque nordestino - foi requerida pelo deputado Sílvio Costa (PRB-PE) -, visa a discutir a redivisão das verbas tributárias e as atribuições de cada ente federativo. E a análise é, de fato, necessária. Os dados já apurados indicam que até 1988, cerca de 70% de todas as receitas disponíveis eram divididas por estados e municípios. Atualmente, a União fica com cerca de 55%, enquanto os municípios ficam com a aproximadamente 20%, mesmo tendo de responder com a prestação de vários serviços à população, como saúde e educação. Buscar uma repactuação federativa pode ser fundamental, portanto.

Da popa...

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) lança hoje, ao meio-dia, a publicação Leme Barômetro PwC de Economia do Mar - Mundo, com indicadores do setor em todos os continentes. A apresentação tem parceria de uma empresa de auditoria, consultoria e serviços correlatos.

...À proa

Também será lançada a segunda edição da versão cearense do estudo, apurada em conjunto com o Observatório da Indústria, da Fiec. Em ambos os casos, o Leme Barômetro se define como ferramenta para elucidação dos impactos das atividades relacionadas à economia do mar, assim como suas perspectivas de evolução no futuro.

Retoques

E, no outro lado do balcão, a Federação do Comércio do Ceará vai batendo o martelo nas providências finais para o 35ª Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE), que será realizado em Fortaleza.

Em pauta

O 35º CNSE está agendado para os dias 15, 16 e 17 de maio, no Centro de Eventos do Ceará. O evento reunirá empresários e diretores de sindicatos do setor de todo o País. A pauta é a perspectiva de retomada da economia.

Phrasebook

Do deputado Francisco Cavalcante (PSL), sobre jogos eletrônicos violentos: “Esses jogos, que ensinam a assaltar, roubar e até matar, estão destruindo a mente dos jovens. Não há nenhum controle dos poderes públicos”.

Outro lado

A declaração do ex-delegado de Polícia poderia inspirar outra frase de efeito: “As jogos, usadas para assaltar, roubar e até matar, estão destruindo o País”. Mas ele não toca nesse assunto.



PÍLULAS

O novo presidente do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, deputado Elmano de Freitas (PT), defende o aprofundamento de análises sobre a conjuntura local. Bom que dê certo: o grupo vinha meio morno nos últimos anos.

