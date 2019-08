Desafio para gestores

Tribunal de Contas do Estado está em temporada de recebimento de inscrições para a edição 2019 do Selo TCE Ceará Sustentável. As gestões podem apresentar ações, projetos, práticas ou campanhas que estejam compreendidos por um ou mais dos 169 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Não é tarefa fácil, considerando os arrochos nas finanças que atingem a todos, mas uma boa dose de vontade política pode cair bem. As iniciativas, que podem ser enviadas até 30 de setembro, serão analisadas por uma comissão do TCE.

Um de tudo

Entre as metas da ONU estão segurança alimentar, erradicação da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, saneamento, energia, crescimento econômico sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades e sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Livro de frases

Do presidente do TCE, conselheiro Edilberto Pontes: “O Tribunal quer ser indutor do desenvolvimento sustentável, incentivando boas práticas e agraciando quem investe na responsabilidade socioambiental”.

Número verde

A numerologia da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará indica que os viveiros que mantém - um em Caucaia e outro em Pacoti - doaram no semestre 84.677 mudas de árvores.

Ponta dos dedos

Escolas públicas e privadas estão sendo convidadas a participar de uma olimpíada nacional de matemática, mas em moldes inusitados: numa plataforma de jogos digitais. Uma empresa israelense está articulando a disputa, que será de 20 a 29 próximos. Veja em www.matific.com/matificgames.

Estirão

O Programa Emergencial de Recuperação das Rodovias, lançado pelo Estado em julho, para consertar estradas estropiadas pelas chuvas, mal chegou a 20 dias e já alcança 500 quilômetros. O desempenho está deixando o governador Camilo Santana (PT) animado.

Caminho do Camilo

Camilo pôs os números no papel e concluiu que são um estirão: o investimento é de R$ 219,4 milhões e a reforma vai contemplar 59 trechos, o que soma 1.731,9 quilômetros. Mais: a proposta está gerando 9 mil empregos.

PÍLULAS

Estudo de aceleradora de empreendimentos apurou que em 2017 havia 115 jovens empresas no País atuando no varejo 4.0, que inclui o comércio eletrônico. Em um ano, a alta foi de 56% e já há cerca de 180 iniciativas do gênero.