Debate que ganha força

Está ganhando volume no fóruns políticos uma discussão que não pode ser adiada. Trata-se da que se refere a pessoas autistas. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados já está dando espaços para análises. O colegiado inclui apenas um parlamentar cearense, Idilvan Alencar (PDT), como suplente, mas tem respeitadas pluralidade regional e abrangência partidária - o que confere crédito especial ao que se aborda por lá. “Pessoas autistas ainda não têm sua voz reconhecida como sujeitos políticos plenos de direitos e são, frequentemente, alijadas dos processos decisórios e da participação pública, mesmo quando estão em questão de temas de seu interesse ou que afetam diretamente suas vidas”, alertam integrantes da Comissão.

De moto ou de metrô

O vereador Raimundo Filho (PRTB) assina projeto com o qual quer que o contribuinte fortalezense banque o transporte de eleitores em dias de eleições. Ele propõe que o transporte público municipal seja usado com esse fim. Desde 1974 há uma lei nacional prevendo isso, mas só em zonas rurais.

Foco

A Assembleia Legislativa encerra nesta semana a exposição “Veredas do Sertão”, que mira no personagem do vaqueiro. A mostra foi conduzida pelo Memorial Deputado Pontes Neto e segue até sexta.

Na mira

Seleções de pessoal promovidas pelas secretarias das Finanças de Fortaleza e da Fazenda do Ceará estão entre as mais cobiçadas por concurseiros no País. Os salários oferecidos, afinal, não são nada desprezíveis.

Cifras

Na Sefin local, que deve abrir vagas para analista do Tesouro Municipal e auditor do Tesouro Municipal, a remuneração prevista chega a R$ 22 mil. Na Sefaz, com edital previsto para auditor fiscal, o contracheque é menos polpudo: R$ 10 mil. Na cena nacional, há estimativas para Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A maioria das vagas está em órgãos tributários.

Não tem jeito

O deputado Nezinho Farias (PDT está propondo que o Estado inclua a disciplina de Educação Financeira na grade curricular das escolas públicas. Mas desde 2018 a medida é prevista na Base Nacional Curricular. Ou seja, a matéria vai ser ensinada, querendo o Nezinho ou não.

PÍLULAS

A Coluna Comunicado recebe contatos pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br, pelo número de Whats App (85) 99638 5129 (só texto) e pelo telefone (85) 3266 9784.

Do presidente da Fecomércio, Maurício Filizola, para o Livro de Frases: “O papel de preservar o meio ambiente é de todos e é importante tomar consciência disso. Temos de fazer a nossa parte; a responsabilidade é individual".