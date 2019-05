De um polo ao outro

Uma metodologia adotada no ensino privado está se consolidando também na educação pública. A Prefeitura de Fortaleza está em busca de contratar instituição especializada para ministrar os chamados "cursos de excelências" para 480 alunos do 6º ao 9º ano, matriculados no sistema público municipal, com foco em revisão de conteúdos e preparação para processo seletivo com vistas ao ingresso no ensino médio, e para 160 alunos matriculados no ensino médio que tenham passado pelas escolas municipais, visando às universidades públicas. Mais ainda: o processo, a ser coordenado pela Secretaria de Educação, prevê a realização de 20 aulões de Matemática e Português para 520 alunos integrados a projetos de ampliação de jornada escolar. A ideia é viabilizar o as aulas por contrato de gestão. O Município planeja investir até R$ 4,891 milhões.

Equilíbrio

A grande lição da iniciativa da Prefeitura é a aplicação do conceito da competitividade. Procura-se, nesse modelo, equilibrar a preparação de alunos da rede pública com a dos que estão nas escolas privadas. Ganha a educação. E a cidadania.

Preto-no-branco

A Associação dos Procuradores Municipais de Fortaleza firmou convênio com o Instituto Brasileiro de Contratações Públicas (IBCP). A entidade vai oferecer cursos de capacitação profissional a procuradores e servidores da Procuradoria Geral do Município.

Agenda

O primeiro curso já está definido. Será o de “Governança e Combate à Corrupção na Administração Pública”, com foco na experiência europeia, que aborda temas como defesa da concorrência, contratos públicos e novas tecnologias no combate à corrupção.

Outras armas

O deputado Renato Roseno (Psol) vai desenvolver campanha contra a pulverização aérea de plantações no Ceará com agrotóxicos. Sinalização pra lá de positiva, considerando que há deputados que fazem - veja só! - campanhas a favor do uso de armas.

Novo fôlego

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), define como “iniciativa para conscientização de todos” a instituição pela Casa de um Selo Amigo da Criança e do Adolescente - ação de combate à exploração sexual. Há mais informações em www.cmfor.ce.gov.br/selo-amigo-da-crianca-e-adolescente.

PÍLULAS

A vereadora Marília Paiva (PRP), a “Marília do Posto”, quer que a Prefeitura disponibilize um profissional de nutrição para cada unidade básica de saúde de Fortaleza. Ou seja, para cada “posto”.

O Tribunal de Contas do Estado faz hoje, às 10 horas, sessão para apreciar o Parecer Prévio das Contas do governador Camilo Santana (PT) referente ao exercício de 2018. A apresentação será feita pela conselheira Patrícia Saboya, relatora do processo.