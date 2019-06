De fonte renovada

O deputado Idilvan Alencar (PDT), ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2015) e ex-secretário da Educação do Ceará (2016), quer criar uma nova fonte de financiamento para o setor. É o Fundo para Expansão da Educação Infantil (FEEI). A ideia é abastecê-lo com o dinheiro obtido de multas administrativas aplicadas às empresas com base na Lei Anticorrupção; a parcela brasileira da multa aplicada à Petrobras pelo governo norte-americano para encerrar as investigações sobre corrupção na empresa - o que alcançaria os bilhões de reais para os quais procuradores a Operação Lava-Jato haviam crescido os olhos; e os bens e direitos retirados de acusados por crime de lavagem de dinheiro.

Gato escaldado

Dado relevante: as verbas contidas no novo fundo, segundo o projeto, não poderão ser contingenciadas ou utilizada com finalidades que não as expressas pela lei. Ou seja, pretende-se que estejam blindadas dos humores dos governos.

De olho

A meta 1 do Plano Nacional de Educação, um conjunto de políticas de Estado definido em 2014, prevê a universalização da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e a ampliação da oferta de educação em creches para que se atendam, pelo menos, 50% das crianças com até 3 anos até 204, quando finda a vigência do PNE.

Linha

Um dos conceitos é o de que o FEEI seja operacionalizado pelo FNDE. Um comitê gestor seria instituído para definir as diretrizes dos projetos a serem financiados.

Fique atento

Especialistas indicam pelo menos três sinais clássicos de que uma criança está encrencada - e os pais, pela lógica e pela responsabilidade que têm com a educação e a vida dos filho - com tecnologia. Um estudo com 89 mil pessoas em 31 países baseou as informações.

Sinais

O sintomas mais alarmantes são: 1) Abstinência (se a criança fica estressada, agitada, ansiosa ou zangada quando longe dos eletrônicos ou sem conexão com a Internet); 2) Falta de interesse pela vida off-line (não se interessa por atividades como brincar, correr e passear); 3) Alteração de humor e brigas (não lidam bem com a menção ao consumo excessivo e ao limite).

PÍLULAS

