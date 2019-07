Cultura sob ataque

O enredo maldoso da disseminação de notícias fajutas pôs no palco da Internet uma “fake news” que passa, literalmente, uma rasteira na cultura. É a que dá conta do encerramento das atividades dos centros culturais mantidos pelo Banco do Nordeste em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Souza (PB). Equipamentos considerados por artistas, produtores e público(s) como essenciais para a valorização da arte e das tradições nordestinas, assim como para o intercâmbio com expressões de outras regiões e mesmo de outros países, os CCBNB seguem, segundo a instituição, firmes e fortes. O BNB anunciou que “acolhe e agradece todas as manifestações de reconhecimento ao papel que vem sendo desempenhado pelos centros culturais Banco do Nordeste”. E avalia que “é satisfatório ter um retorno social tão positivo sobre a política de incentivo à Cultura e responsabilidade social da instituição”.

Pauta

A propósito, o CCNB de Fortaleza tem agenda bacana para este mês. Os destaques são o escritor Ricardo Kelmer, que lançará dia 13 o livro “Pensão das Crônicas Dadivosas” e o cantor pernambucano Nando Cordel, que fará show dia 17. Tudo com acesso gratuito.

Em tramitação

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, deve ganhar um Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Matéria com a iniciativa já foi enviada pelo Executivo à Câmara de vereadores.

Sem corre-corre

A Guarda Municipal de Fortaleza entrou na moda das corridas de rua. E vai fazer uma competição para chamar de sua. Será no próximo dia 21. Isso: 21 de j-u-l-h-o. Não precisar correr, então, para fazer inscrição. Ou precisa, já que serão admitidos apenas mil atletas.

Dois pelotões

A propósito, a Corrida da Guarda recebe contatos pelo site www.forchip.com.br. Mas os mais conservadores podem assinar ficha na sede da Academia Municipal de Segurança Cidadã (Rua Padre Pedro de Alencar, 2230, Messejana). .

Dois momentos

O vereador Frota Cavalcante (Pode) quer que a Prefeitura de Fortaleza implante rampas de acesso em calçadas alinhadas com faixas de pedestres. Na década de 1990, o então vereador Cid Marconi apresentou projeto com o mesmo objetivo, mas a gestão da época, de Juraci Magalhães, o rejeitou.

PÍLULAS

A Uece recebe até o próximo dia 15 inscrições para curso de Engenharia de Software com DevOps - atividade que designa a junção de desenvolvimento(Dev) e a operação de software. Mais informações em http://bit.do/eTLqW.

