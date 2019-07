Conversa fiada aquecida

Senado planeja usar o suado dinheiro do contribuinte para discutir um tema que, pela esquálida sustentação que ostenta, tem merecido pouco mais do que conversas de botequim: a tese de que o aquecimento global é conversa mole. E está disposto a bancar passagens, hospedagem, alimentação e transporte para um geólogo japonês e um físico norte-americano, além de meia-dúzia de “especialistas” brasileiros que contestam dados sobre como as temperaturas no mundo todo estão aumentando por conta de desequilíbrios ambientais. O meio acadêmico não tem dado bola a questionamentos assim, tratando-os como a teoria de que a terra é plana. Mas o Senado - ou o cidadão brasileiro - vai pagar a conta.

Foco

A numerologia da Assembleia Legislativa do Ceará indica: cerca de 1,5 mil pessoas participaram no primeiro semestre de atividades da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Foram realizadas no período 13 audiências públicas, reuniões de trabalho e seminários.

Prevenção

Já o Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência vem cumprindo programação de visitas a famílias que tiveram meninas de 10 a 19 anos de idade assassinadas. O objetivo é o de obter indicadores que possam prevenir mortes de adolescentes. O Comitê tem um grupo técnico que dá suporte às atividades, evitando que o discurso patine na política.

Brancas nuvens

A propósito, o plenário da Assembleia Legislativa começa nesta quinta-feira o período de recesso parlamentar. Trabalho mesmo, de vera, só em agosto.

Livro de frases

Do senador Luís Eduardo Girão (Podemos), sobre voto aberto para eleição das mesas das Casas do Congresso - e passando um pito político no Supremo Tribunal Federal (STF): “O Supremo, mais uma vez, veio interferir nesta Casa, usurpar prerrogativas e desfazer uma decisão da maioria dos senadores, que queria o voto aberto. Mas nós sustentamos”.

Tem ou não tem?

O deputado André Fernandes (PSL) está propondo que o Governo do Estado implante uma delegacia de polícia no município de Cariús. Só que a Associação dos Delegados de Polícia Civil diz que já existe uma unidade lá (confira em https://adepolce.org.br/delegacias). A entidade dá até o endereço: Rua Coronel Boaventura, s/n – Centro. Se o parlamentar quiser mandar cartinha, o CEP é 63 530-000.



PÍLULAS

O vereador Márcio Martins (Pros) quer que o município isente de pagar passagens de ônibus pacientes com câncer, que estejam se deslocando para tratamentos, e seus acompanhantes. A preocupação é justa, não se duvida. Mas fica a questão: e quem tem outras doenças?

