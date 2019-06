Contra a violência

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Movimento Mulheres Municipalistas estão integradas numa numa campanha de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A ação, que pode ser definida como uma investida contra a misoginia, é direcionada para combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Segundo uma pesquisa recente, lançada pelo ONG Instituto Alziras, em parceria com a CNM, entre as atuais prefeitas (gestão 2016-2020), 53% afirmam ter sofrido assédio ou violência política pelo simples fato de serem mulheres. É grave. E uma entre cada três prefeitas brasileiras citou o assédio e violências simbólicas no ambiente político.

Reação

Do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que forma na frente de batalha em defesa das mulheres, direto para o Livro de Frases: “O grande desafio no cenário atual de violência contra as mulheres não é só a ausência de leis, mas a mentalidade formada por séculos de misoginia, objetificação sexual e violência doméstica estabelecida principalmente no cotidiano das famílias e na ausência de conteúdos nas escolas que trabalham de forma efetiva o valor da mulher na sociedade”.

Prorrogação

A areninha pioneira de Fortaleza está completando cinco anos. É a do Campo do América. A comunidade reconhece a importância do equipamento, mas já cobra reformas da Prefeitura. Principalmente no sistema de iluminação.

Outro foco

E o vereador Benigno Júnior está propondo à Prefeitura de Fortaleza uma reforma tipo “barba, cabelo e bigode” no Ginásio Aécio de Borba. E por que não? O estádio Presidente Vargas, coladinho, já teve sua vez.

Diversidade

O Ceará terá, em setembro, uma escola municipal participando do XXV Encontro Nacional do Programa das Escolas Associadas à Unesco do Brasil. É a Aba Tapeba, a única no Estado selecionada para o evento, que será realizado de 11 a 13 de setembro, em Ouro Preto (MG).

Origens

O pioneirismo não para aí. É que Caucaia foi, em 2017, o primeiro município cearense a ter uma escola pública certificada pela Unesco na educação indígena. Hoje, o município já tem 20 unidades com o selo do órgão internacional.



PÍLULAS

Os deputados Carlos Felipe (PCdoB) e Fernanda Pessoa (PSDB) assinam projeto que obriga a instalação de aparelhos de colonoscopia nas policlínicas do Estado.