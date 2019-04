Compromisso em nível baixo

A Câmara de Fortaleza realizou ontem audiência sobre a reforma da previdência. Além de ter divulgado a atividade em suas mídias próprias (rádio e TV e Internet), a Casa tratou de anunciá-la nos meios convencionais e, cuidadosos com as formalidades, a Presidência e o Cerimonial não dispensaram despachar convites para cada um dos 25 parlamentares federais do Ceará - 22 deputados e três senadores. Sabe quantos compareceram? Pasme: um, merecendo crédito aqui Mauro Benevides Filho (PDT). Além dele, o ex-senador José Pimentel (PT), ex-ministro da Previdência Social, atendeu ao chamado. É de se questionar, inapelavelmente, o tipo de compromisso que os políticos têm dedicado a um debate que se define como vital para a sociedade. Mas faça-se justiça: a maioria dos vereadores participou.

Um contra todos

Nem mesmo o deputado Heitor Freire (PSL) foi esquecido. Ele é o único da bancada cearense que se diz a favor do texto encaminhado à Câmara federal pelo Palácio do Planalto. Se tivesse ido, correiria o risco de ser uma voz isolada, mas ainda teria condições de expor argumentos, sem dúvida.

Descortesia

O desapontamento não foi pouco. É que os convites foram encaminhados a 76 personalidades, entre políticos e técnicos. Para quem gosta de contas, vai uma interessante: dos convidados, só 2,63% deram o ar da graça.

Querem Guerra?

O diretor geral do DNOCS, Angelo Guerra, confirmou participação em evento em Fortaleza, em maio. Será o V Encontro Regional do Campo de Públicas do Nordeste, na UFC. Detalhe: Guerra tomou posse ainda no governo passado e não se tem indicações de que até lá se manterá no cargo na gestão atual.

Corte

Da série "Lavoura em tempos de seca": pesquisa realizada em Jaguaribe pelo Instituto Federal do Ceará tenta reduzir o uso de água na agricultura. Vale lembrar que, mesmo com a chuvarada dos últimos tempos, economizar ainda é palavra de ordem.

Inevitável

Juazeiro do Norte sediará de 2 a 4 de maio o I Congresso Nacional de Tanatologia. Palestras de médicos e religiosos estão na programação. Tanatologia é o estudo científico da morte.

PÍLULAS

A propósito, leitor põe a boca no trombone e cobra da Prefeitura a requalificação do viaduto entre as avenidas Pontes Vieira e Aguanambi. "A municipalidade inaugurou a nova avenida Aguanambi e esqueceu o dito cujo, que faz parte do conjunto da obra", reclama. E diz: "As muretas são sujas(pretas) - sugiro uma pintura -, falta sinalização viária, o traçado é sinuoso e no período noturno você é ofuscado pelos faróis dos carros em sentido contrário". Ele também pede "melhor iluminação".