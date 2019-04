Código da Cidade e de Ética

A quantas andam as relações éticas entre o cidadão e o poder público em Fortaleza? Em que níveis sociedade civil participa dos processos de elaboração das leis, normas e tomadas de decisão dos órgãos oficiais da cidade? Questionamentos assim estão na pauta de audiência pública que será realizada hoje na Câmara Municipal. O foco é o Código da Cidade, que no Livro IV trata da ética na relação entre poder público e sociedade. Esse será o terceiro grande encontro que o Legislativo promove para analisar a proposta do Código, atualmente em tramitação nas comissões da Casa. A audiência está marcada para começar às 9 horas.

Canais

Um dos enfoques do evento desta sexta-feira são os instrumentos disponíveis pelo cidadão para se manifestar a respeito dos assuntos de Fortaleza. Isso inclui procedimentos nos órgãos e agências do Poder Público Municipal.

Passo-a-passo

Até mesmo a utilização correta dos recursos de comunicação mantidos na Internet está incluída entre os temas da audiência. Tipo um manual de instruções.

Um lugar...

O governador Camilo Santana (PT) não tira da cabeça a ideia de instituir um programa de geração de energia solar para agricultura familiar no Ceará - “um grande programa”, ressalta.

...Ao sol

“Isso vai agregar uma receita importante para o homem do campo”, completa Camilo, já antecipando: “Estamos formatando para fazer um projeto pioneiro de geração de energia solar no Brasil na área rural”.

Ih, vazou!

O professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, faz exposição hoje sobre "Proteção de Dados Pessoais na Internet", com debate em seguida. Será no Complexo das Comissões da Assembleia Legislativa, a partir das 14 horas.

Correto

O vereador Reginauro Sousa (sem partido) quer que a Prefeitura disponibilize nas escolas municipais de Fortaleza cuidadores para alunos com deficiência. Reginauro não está criando nada, mas só regulamentando no plano local: desde 2014 há legislação federal com esse mesmo - e justo e nobre - objetivo.

PÍLULAS

Empresa com sede em São Paulo, e com representação em Fortaleza, está buscando no mercado profissionais que atuem como “assessores de investimentos”. Diz que o salário pode chegar a R$ 19,7 mil.

