Cobranças do tempo e do uso

A Prefeitura de Fortaleza está planejando investir mais de R$ 30,35 milhões na recuperação das chamadas “obras d'arte”. São aquelas construções que permitem a transposição de obstáculos urbanos, como pontes, viadutos ou túneis - barragens, diques, eclusas, muros de sustentação também são assim classificadas, mas no que se refere ao ambiente natural. Têm, portanto, muito a ver com mobilidade. E já não era sem tempo, afinal. Diz a gestão municipal que “parte significativa apresenta a necessidade de reparos entre simples e importantes, datando a construção de algumas da década de 1970”. E mais: “Durante toda a sua vida útil, as referidas estruturas de arte receberam apenas intervenções corretivas esporádicas, sempre no intuito de remediar inconvenientes imediatos sem maiores preocupações quanto a origem das patologias observadas”.

Elétricos

Brasília deve receber no próximo semestre um pioneiro de compartilhamento de veículos elétricos. Fortaleza já tam um faz três anos.

Diferenças

Em Brasília, serão disponibilizados inicialmente 16 carros e 35 eletropostos (pontos de recarga). Em Fortaleza, são 20 veículos, com dois modelos, e 12 pontos.

Público

Já há por aqui 500 usuários ativos e foram feitas mais de 3 mil viagens. O sistema local só funciona nos limites da cidade.

Direito

A Universidade de Fortaleza sedia de hoje a sexta-feira I Encontro de Direito Internacional, organizado pelo Centro Acadêmico Arnaldo Vasconcelos e pela a Escola de Direito da Pós-Unifor, com o Núcleo de Estudos Internacionais e com a OAB-CE.

Aberto

O tema do evento na Unifor será “As novas perspectivas do Direito Internacional para o Século XXI”. Haverá palestras, minicursos e oficinas. A participação é totalmente gratuita.

Ganho

O município de General Sampaio, no Norte do Ceará, está vivenciando uma importante experiência inclusiva. Chama-se Vila das Artes, uma ONG que soma educação e arte, com ênfase em dança, música, artesanato e teatro.

Cordas

A Vila agora está recebendo doações de violões para aulas com a garotada de lá. Que quiser apadrinhar o projeto, a partir de um insctrumento, pode manter contato pelo telefone ou Whats App (85) 98903 3784.

PÍLULAS

Chegando dezembro, o Tribunal de Justiça do Ceará finalizará a implantação da proposta que denominou de “Expansão da Citação e Intimação Eletrônica”. Todas as comarcas do Interior serão contempladas. Com o novo sistema, os procedimentos serão feitos por portal na Internet.

