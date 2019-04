Cenário positivo no turismo

Fortaleza foi o quinto destino nacional mais procurado no primeiro trimestre deste ano por passageiros do transporte aéreo. A informação é de um aplicativo dedicado a fazer comparações de preços de passagens aéreas e de promoções. Entre outros dados apurados, um indica que o Nordeste todo está bem na foto: dos 10 locais mais buscados pelos brasileiros no período, seis são da Região - além de Fortaleza, aparecem na lista Recife (PE, terceiro lugar), Salvador (BA, 4º lugar), Maceió (AL, 8º), João Pessoa (PB, 9º) e Natal (RN, 10º). Em comum, as cidades têm novas estruturas de terminais - alguns inaugurados para a Copa do Mundo de 2014. Mais um ponto relevante é o de que Fortaleza obteve a sexta colocação na busca por passagens nacionais e a sétima por passagens internacionais. Num cenário mais amplo - o da economia, em que não se podem perder boas oportunidades - é um recorte valioso.

Agenda

Representantes da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, agendaram para o próximo dia 25 visita à Casa da Mulher Brasileira. Vão conhecer da dinâmica da instituição, buscando informações sobre perfis de atendimento das mulheres vítimas de violência.

Prazo

Até de 8 de julho a Rede deve apresentar ao Ministério Público Estadual um plano estratégico de atendimento em saúde mental na Atenção Básica para 2019. E esse ponto é fundamental, segundo o MP.

Carona

Poderiam dar uma passadinha na Câmara Municipal e na Assembleia. É que há parlamentares nas duas casas que duvidam do grau de violência contra as mulheres no Ceará. E, tentando minimizá-lo, fazem galhofa com números.

Capacitação

A numerologia da Cagece jorra dados: em 2018, a empresa capacitou 646 pessoas em diversas áreas, com 29 cursos. Agora, a ação está oferecendo para maio 85 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos de informática básica (25 vagas), mecânica básica (30 vagas) e atendimento ao cliente (30 vagas).

Na fila

As matrículas estão marcadas para o próximo dia 27, das 8 às 11h, na sede da Cagece (Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União, em Fortaleza). Os interessados devem, antes, obter carta de encaminhamento no Sine.

PÍLULAS

Do vereador Antônio Henrique (PDT), presidente da Câmara de Fortaleza, antecipando a tramitação de projeto sobre Governança Territorial no município: "Já sinaliza para um retorno em forma de mensagem a ser aprovada na CMFor”. A cidade pode passar a ter 12 secretarias regionais.

Apreciadores de história e de documentos têm uma chance de ouro por estes dias: a exposição “Atas da antiga Câmara Municipal de Fortaleza”, no Instituto do Ceará (Rua Barão do Rio Branco, 1594).