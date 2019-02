Para quem torce o nariz para o alcance social do programa de residências populares Minha Casa, Minha Vida - instituído na gestão da presidenta Dilma Rousseff (PT) - uma ducha de água fria - gelada, aliás: tramita na Câmara federal projeto que isenta do pagamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição ao PIS/Pasep os equipamentos de informática comprados por pessoas inscritas na ação habitacional. A proposta, além de valorizar uma iniciativa que remodelou as políticas públicas de moradia, ainda aponta para a inclusão digital e para o aquecimento do consumo de bens para os domicílios. E para quem continua torcendo o nariz, uma informação que pode ser relevante: o texto é assinado por um opositor da gestão que criou o Minha Casa, Minha Vida, daqueles que não perdem chance de espinafrar a gestão alheia - o deputado cearense Wagner Sousa (Pros).alcance social do programa de residências populares Minha Casa, Minha Vida - instituído na gestão da presidenta Dilma Rousseff (PT) - uma ducha de água fria - gelada, aliás: tramita na Câmara federal projeto que isenta do pagamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição ao PIS/Pasep os equipamentos de informática comprados por pessoas inscritas na ação habitacional. A proposta, além de valorizar uma iniciativa que remodelou as políticas públicas de moradia, ainda aponta para a inclusão digital e para o aquecimento do consumo de bens para os domicílios. E para quem continua torcendo o nariz, uma informação que pode ser relevante: o texto é assinado por um opositor da gestão que criou o Minha Casa, Minha Vida, daqueles que não perdem chance de espinafrar a gestão alheia - o deputado cearense Wagner Sousa (Pros).

Ambiente e educação

O projeto “Praia Linda, Praia Limpa”, desenvolvido pela Fundação Edson Queiroz e pela Universidade de Fortaleza, já tem data marcada para a segunda edição. Será em 16 de março. A ação vai ser realizada na Praia de Iracema, Praia do Futuro, Praia de Sabiaguaba e na foz do Rio Cocó.

Na lista

Os estudantes da instituição que quiserem participar devem se inscrever neste endereço eletrônico: https://goo.gl/7HhHsU.

Coletividade

A ideia não é só coletar resíduos que sujam o ambiente, mas repassar informações às comunidades sobre o trato adequado do ambiente natural. Ou seja, há um componente de extensão que envolve diferentes fatores da educação.

Outro lado

Leva o jamegão do vereador Emanuel Acrízio (PRP) projeto que trata da criação de um hospital em Fortaleza para recuperação de dependentes químicos. É só projeto de indicação, mas quando se sabe que o Ministério da Saúde quer retomar o eletrochoque para tratamentos do gênero, é uma ideia e tanto.

Diálogo

A Universidade Federal do Ceará integra agora uma rede de 16 universidades públicas e privadas, institutos federais e empresas estatais para alinhar, na área de tecnologia da informação, processos, políticas, capacitação de pessoal, normas, protocolos de segurança e soluções para vulnerabilidades.

PÍLULAS

Estado e Prefeitura de Fortaleza mergulham hoje numa nova fase do Programa Praia Acessível, que oferece equipamentos e técnicos que ajudam pessoas com deficiência a irem à praia. A ação soma, desde 2016, mais de 5 mil atendimentos nas duas estações, em Fortaleza e Caucaia.