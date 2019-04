Capacitação e fiscalização

O Instituto Plácido Castelo - escola de formação do Tribunal de Contas do Ceará - projeta um público superior a 12 mil pessoas para a série de cursos de capacitação que será ministrada até novembro próximo. O contingente está distribuído pelos 184 municípios do Estado e é composto por servidores públicos municipais e estaduais, do legislativo e do executivo, e representantes da sociedade civil. O IPC programou treinamentos relacionados ao desenvolvimento da gestão e fiscalização públicas e ao exercício da cidadania.

Rol

Cinco temas integram os módulos: 1) Governança nas Aquisições Públicas; 2) Controle Interno; 3) Aspectos Relevantes da Gestão Administrativa e Orçamentária no Poder Legislativo; 4) Ouvidorias Municipais; e 5) Programa Agente de Controle.

Fôlego

As dunas da Praia do Icaraí, em Caucaia, estão mais livres. É que o Poder Público removeu cercas e barracos particulares que delimitavam ilegalmente uma Área de Preservação Permanente. A Polícia Militar acompanhou a ação.

Solo

E soma R$ 7,7 milhões parceria entre Prefeitura de Caucaia e BNB para disponibilizar incentivos a agricultores do município. A expectativa é de que até 1.656 famílias possam ser contempladas. Com um tempo chuvoso como o de agora, com fatura brotando do chão, a notícia é pra lá de positiva.

Em discussão

Fortaleza vai sediar de 3 a 6 de maio encontro sobre políticas públicas para o Nordeste - algo que, vamos combinar, sofre déficit no discurso e nas práticas do Planalto. O diretor geral do Dnocs, Angelo Guerra, é um dos nomes na agenda de debates.

De dentro

Já começaram em Aracati as articulações para a eleição do Conselho Tutelar local - que vai ser só em 6 de outubro. Mas uma comunidade em especial vem discutindo e implementando ações de proteção à infância: Canoa Quebrada.

De fora

A propósito, já começou a tramitar na Assembleia Legislativa projeto que cria o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, integrando a Política Estadual de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. O texto é do Palácio da Abolição.



PÍLULAS

Entre 79 novos empreendimentos (“startups”, como se diz no jargão econômico-tecnológico) selecionados pelo programa BNDES Garagem, de apoio a setores diversos, somente cinco são do Nordeste. Desses cinco, nenhum é do Ceará.

