Capacitação e conhecimento

Convênio firmado entre o Sistema Fecomércio, que congrega entidades representativas de um dos mais relevantes segmentos da economia local, e o Banco do Nordeste vai além das possibilidades de empréstimos para empresas comerciais. E esse é um encaminhamento positivo. É que o acordo prevê ações como encontros e capacitações visando a desburocratizar o crédito. Mais ainda: os institutos de pesquisa ligados às entidades representativas do comércio terão incentivo para executar estudos ligados às questões de financiamento. Isso serve para o Nordeste todo e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Cueca

Está para implantar unidade em Fortaleza uma tradicional empresa paulista, a Casas das Cuecas. A loja funciona há 51 anos. Nada de política e nada recente, portanto.

Batera

O músico, professor e arte-educador Carlinhos Perdigão vai gravar DVD. Será na próxima sexta, 7, no Cineteatro São Luiz, e o repertório será o do seu disco autoral, “Palavra”. Perdigão é um dos bateristas mais requisitados da cena local e transita entre o rock, o blues e ritmos regionais.

Yes!

A ONG norte-americana Surfrider Foundation, que atua em ações de combate ao plástico descartável, fechou parceria com o mandato do vereador Iraguassú Filho (PDT), que está em luta aberta contra canudos de plástico.

Nem pago nem de graça

Iraguassú assina projeto que proíbe em Fortaleza o uso dos canudinhos. A matéria já foi até aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Oportunidades

O Centro de Formação Profissional da Unifor inicia hoje uma sequência de treinamentos gratuitos. São 16 cursos, somando 611 vagas.

Espaços

O leque se abre em opções como manutenção de computadores, vendedor lojista, assistente de controle de qualidade, marcenaria básica e organização de eventos.

PÍLULAS

O Banco do Nordeste recebe no próximo dia 12, em São Paulo, o Prêmio Efinance 2019, na categoria Infraestrutura de Telecomunicações. O reconhecimento é dado a instituições financeiras do País.

