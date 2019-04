Caminho da reorganização

A Câmara Municipal de Fortaleza vai, num processo compartilhado entre diferentes visões e posturas políticas, rever pontos do Regimento Interno - que é o conjunto das normas que definem ações parlamentares, desde o funcionamento de comissões ao desempenho do plenário. A medida é positiva. Não apenas porque trata-se da atualização, ou modernização, como defendem alguns, de um documento que ganhou forma há 11 anos, mas porque busca-se a reorganização de parâmetros que sintonizam até mesmo as comezinhas relações entre vereadores. Considerando que a instituição tem extrema e delicada capilaridade social, recebendo demandas de cidadãos com frequência e diversidade, pode-se apostar que a tendência de ganhos é mais ampla.

Casa...

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vinculada ao Ministério da Economia, e o Ministério de Desenvolvimento Regional estão avaliando meios de reduzir custos do programa Minha Casa, Minha Vida - referência da gestão de Dilma Rousseff.

...E vida

Uma alternativa é importada. Trata-se da metodologia denominada “Modelagem da Informação da Construção” (BIM, na sigla em inglês). Os técnicos acreditam que é possível ganhar escala, qualidade, transparência.

Indicação

A deputada Aderlânia Noronha (SD) assina projetos que propõem a criação de consórcios de segurança pública em Aiuaba, Arneiroz e Saboeiro e em Quiterianópolis e Novo Oriente. A ideia é implantar unidades do batalhão Raio para atender aos municípios.

Zero

Para “zelar pela boa apresentação individual e coletiva dos militares, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e imagem da instituição Militar perante a sociedade”, a PM do Ceará comprou lâminas de barbear, navalhas e talco, entre outros produtos de barbearia. Isso o deputado Noélio Oliveira não vê. Ô!

Livro de frases

Do vereador Ésio Feitosa (PPL) para o Livro de Frases: “Não podemos diferenciar a mulher pública das demais mulheres. A violência contra a mulher, apesar do esforço do poder público, ainda está presente na sociedade e atinge os mais diferentes níveis sociais e culturais”. Há colegas dele - mulheres, creia! - que duvidam da violência contra a mulher.

PÍLULAS

Redes sociais servem para muitas coisas. Tanto que uma empresa resolveu monitorar mensagens sobre ovos de Páscoa. Sabe o que descobriu? Que os usuários reclamam dos preços das grandes marcas. E que vêem produtos artesanais como opções. E sabe o que isso significa? Nada, absolutamente nada.

Os contatos da Coluna são comunicado@diariodonordeste. com.br e roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br, o Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto) e o telefone (85) 3266 9784.