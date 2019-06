"Boom" da natureza

Tramita na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado projeto que regulamenta, em âmbito nacional, a prática do naturismo - ou nudismo, de forma mais objetiva e menos floreada. A matéria tem origem na Câmara dos Deputados, onde as discussões começaram a se desnudar, digamos assim, em 1996. Há um indisfarçado interesse de parte dos empreendedores turísticos nesse tipo de ambiente, embora temas dessa natureza costumem dividir opiniões e serem até combatidos por segmentos organizados. A base do texto sob análise é a de que o nudismo em área autorizada não será considerada ilícito penal. Não há parlamentares cearenses na Comissão.



Ippon

O deputado estadual Luiz Henrique Castelo Lima (PP), que se identifica como “apóstolo” e como professor “de artes marciais”, assina projeto com o qual propõe a divulgação da lei contra a feminicídio em escolas públicas. O crime se refere a assassinatos de mulheres pelo fato de serem mulheres. O deputado André Fernandes (PSL), do outro lado, é um dos que contestam a tipificação.



O calendário

Seguem até 15 de julho as inscrições para o projeto Ceará Faz Ciência 2019. A ação visa a popularizar o conhecimento científico e é tocada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado. O tema é “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”.



A turma

Os trabalhos devem ser executados por alunos níveis médio, técnico ou profissionalizante, além do ensino fundamental II, de escolas públicas e privadas. Há mais informações em www.feiradoconhecimento.com. br/competicoes.



Ciclojusta

A segurança feita pela 3ª Companhia de Policiamento de Guarda, da Polícia Militar, na região do Tribunal de Justiça do Ceará, no Centro Administrativo do Cambeba, agora tem um toque de saúde. É que os PMs também estão usando bicicletas.



À toa

O deputado Vítor Valim (Pros) assina matéria para que a Secretaria de Justiça e Cidadania instale bloqueadores de frequência e sinais de celulares em presídios. Mas uma decisão do STF, em 2016, determina que a medida não cabe aos estados, mas à União, já que se tratam de telecomunicações.



PÍLULAS



Ministério Público do Ceará e a Escola Superior do Ministério Público estão anunciando para 5 de julho palestra do “deputado federal e ex-secretário da Fazenda do Estado, Mauro Filho”. Anunciam erradamente. Mauro é deputado federal licenciado e secretário do Planejamento. O evento também terá exposição do deputado estadual Renato Roseno (PSol).