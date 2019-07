Blindagem para o turismo

Uma das principais vocações econômicas do Ceará, o turismo, pode ganhar impulso novo. Ou uma blindagem que previna lesões graves a um conjunto de atividades que abrange do guia ao acadêmico, do bugueiro ao executivo, da arrumadeira ao intérprete de idiomas. É que no finzinho da temporada de plenário, a Assembleia Legislativa aprovou projeto por meio do qual o Estado se propõe a estabelecer distritos turísticos regionais “mediante ações que objetivem atrair a implantação de empreendimentos (...) visando à geração de emprego e renda, bem como o desenvolvimento da cadeia produtiva relacionada ao turismo”. Mais do que uma proposta convencional, seria um meio de fortalecer o setor, considerando que iniciativas federais têm deixado a desejar. O Ministério do Turismo, veja só!, chegou a excluir a Rota das Falésias, que cobre parte do litoral leste, do Programa Investe Turismo. Sob pressões, acabou cedendo e recuando.

De olho

A sedução do Exame Nacional do Ensino Médio chegou ao meio virtual. Uma startup está oferecendo 600 aulas preparatórias gratuitas. E disponíveis a qualquer horário, em qualquer dispositivo com acesso à Internet.

Não há sala que dê

Detalhe: só pode ser pela rede de computadores mesmo. Afinal, há no Brasil todo 6,3 milhões de inscritos para as provas deste ano.

Lado a lado

O Sistema Fecomércio e a Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Ceará, da Assembleia, vão desenvolver parceria. A ideia é a de fortalecer o Estado com base numa perspectiva regional.

Na fila

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu é o próximo da fila de fiscalizações do Tribunal de Contas do Ceará e da Controladoria-Geral do Estado. O de Camocim foi visitado na semana passada.

Recursos

As fiscalizações das atividades dos consórcios de Camocim e Iguatu têm a ver com solicitações feitas na Assembleia Legislativa. Uma terceira inspeção, a ser realizada em São Gonçalo do Amarante, é referente ao Consórcio do Vale do Curu e se baseia no fato de haver ali mais dinheiro alocado.

PÍLULAS

Comunicado recebe contatos pelo número de Whats App (85) 99638 5129 (texto), pelo telefone (85) 3266 9784 e pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.

Quando agosto chegar, a UFC vai iniciar processo de redefinição das redes de acesso à Internet. E deve empatar até R$ 1,1 milhão nas melhorias.