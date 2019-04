Bate-bola na venda de bebidas

Se aprovado for no plenário da Assembleia Legislativa, o projeto do deputado Evandro Leitão que permite a venda de bebida alcoólicas dentro de equipamentos esportivos - réplica de matéria assinada no ano passado pelo então deputado Gony Arruda - vai ter prorrogação. E o lance deve ser de um jogador do mesmo time, o PDT. Quem banca o zagueiro é o deputado-noviço Marcos Sobreira. Ele diz que, se a proposta virar gol, já pôs a assessoria para se aquecer e preparar novo texto proibindo não apenas a comercialização dentro dos estádios, mas num raio de 500 metros de distância - o que alcançaria bares, botequins, postos de combustíveis e restaurantes nas vizinhanças. “Não estamos criminalizando o futebol. O objetivo é que todo torcedor que busque se alcoolizar e procurar desordem e baderna fique bem longe desses espaços”.

Xeque

Tramita na Câmara dos Deputados, e deve correr juntinha com a Reforma da Previdência, proposta segundo a qual a União fica proibida de conceder perdão fiscal a grande devedores do sistema previdenciário. "Grandes", segundo o texto, são os que devem de R$ 10 milhões pra lá.

Passa por aqui

O projeto é de autoria de uma jovem deputada potiguar, Natália Bonavides (PT), advogada que já foi vereadora em Natal (2007-2018) e que tem ramo familiar no Ceará.



Feia...

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) pôs para tramitar na Câmara de Fortaleza projeto prevendo isenções tributárias a quem doar comida que embora sem condições de venda possa ser consumida.

...e útil

Há um movimento internacional denominado "ugly food" ("comida feia") que visa justamente a isso: evitar o desperdício e saciar as necessidades de quem tem fome. O projeto é clonado, mas nem por isso perde substância.

Para todos

A numerologia do Mercado Transversal, evento no Imprensa Food Square (Avenida Desembargador Moreira com Rua Tomás Acioli) com designers, artistas, artesãos, criadores e produtores, indica: 20 marcas e 2 mil visitantes têm sido a média de participação nas edições mensais. A de abril começa hoje (12), seguindo até domingo, sempre das 17 às 23h. Detalhe: bichos de estimação são bem-vindos.

PÍLULAS

Chuvas abundantes nem sempre são sinônimo de aborrecimento. A Feira da Agricultura Familiar realizada mensalmente pela Prefeitura de Caucaia em diferentes localidades mobiliza 28 produtores a cada edição, numa fartura de dar gosto. Dia 20 as atividades serão em Capuan. E em 26 e 27, no Cumbuco.

