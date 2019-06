As mulheres e a previdência

Como a reforma previdenciária pode afetar as demandas femininas? O questionamento está na pauta de hoje da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, proposto pela deputada cearense Luizianne Lins (PT) - a única da bancada do Estado no colegiado. E a discussão é legítima e pertinente, diga-se. Afinal, o projeto que o Planalto pôs para tramitar no Legislativo desfaz diferenças entre homens e mulheres trabalhadoras rurais, não considera a dupla e tripla jornadas de trabalho da mulher - o que é uma realidade social com impactos muito particulares em estratos mais baixos de renda - e reduz a pensão por morte, o que afetaria as viúvas.

Dopping

E nem tudo na cena política é mudança na previdência. Ou mensagens vazadas. A Comissão de Esporte, por exemplo, tem se dedicado a discutir o uso ilícito de substâncias por atletas. Só há dois parlamentares do Ceará na colegiado: André Figueiredo (PDT) e Domingos Neto (PSD).

Deu ruim

Dados de empresa nacional de monitoramento de crédito apontam que em maio a inadimplência do consumidor subiu 4,8%, comparando com abril. Não é bom sinal, claro, mas em relação a maio de 2018 o indicador recuou 0,6%. Com isso, acumula queda de 5,9% no ano e 2,5% em 12 meses (junho de 2018 a maio de 2019), frente aos 12 meses anteriores).

Vai mal

O vereador Eron Moreira (PP) pôs para andar na Câmara Municipal projeto que “cria o sistema compartilhado de uso de patinete elétrico" em Fortaleza e “regulamenta seu trânsito”. O texto é clonado. Do primeiro ao último passo.

Vai mel

Tem a assinatura da deputada Aderlânia Noronha (SD) projeto que propõe a inclusão do mel de abelha na merenda escolar do ensino público do Ceará. E diz, docemente: além de ser nutritivo, o mel é “é utilizado para redução do crescente aumento da obesidade e diabetes infantil e juvenil”.

Vai mil

Aderlânia ascrescenta, segundo estimativas de produtores, que o setor deve colocar no mercado este ano cerca de 8 mil toneladas de mel. Isso representaria quatro vezes mais do que se obteve na safra 2017-2018.

PÍLULAS

O deputados da Comissão de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Ceará, da Assembleia, têm reunião hoje com gestores da Fiec. Na pauta, a definição de uma agenda compartilhada de planejamento estratégico. A Comissão é presidida por Salmito Filho (PDT).