As crianças e o Centro

Leva a assinatura da vereadora Larissa Gaspar (sem partido) projeto de indicação que prevê construção de creche em tempo integral no Centro de Fortaleza. Segundo Larissa, o público são milhares de mães comerciárias, que trabalham na região. E definiu-se que a unidade possa acolher cerca de 140 crianças de um a três anos de idade. Palavras da vereadora: “É um direito essencial das crianças e um dever do Estado prover esse atendimento, garantindo a autonomia das mulheres trabalhadoras de Fortaleza”. Independentemente da importância da proposta, não deixa de ser interessante, porque é incomum, uma iniciativa que põe a criança no foco dos debates sobre o Centro da cidade.

Falta

Larissa acena com dados da própria Prefeitura de Fortaleza para argumentar em favor da creche. Segundo o Município, há um déficit de cerca de 7 mil vagas em toda a cidade.

Frase

Do deputado Salmito Filho (PDT) para Livro de Frases: o “Que governo é esse que tem uma mão forte em cima dos programas sociais e mão levíssima, acolhedora, nas instituições financeiras nacionais e internacionais? Esse é o debate que interessa à população”.

Orgulho

Hoje é o Dia do Orgulho Nerd - uma data informal, mas atualíssima. “Nerd” é um estrangeirismo que designa o aficionado por ciência, tecnologia e, de modo geral, o conhecimento. É o que antes se chamava de “Caxias”. Ou mais ou menos isso.

Prancheta

O Instituto Centec está recebendo inscrições para cursos gratuitos de informática em Fortaleza, em capacitações que vão do básico ao avançado. Há 576 vagas. As aulas começam em 10 de junho.

Outras armas

O deputado Renato Roseno (PSol) vai desenvolver campanha contra a pulverização aérea de plantações no Ceará com agrotóxicos. Sinalização pra lá de positiva, considerando que há deputados que fazem - veja só! - campanhas a favor do uso de armas.

Frieza dos números

Tem o curioso título de “Saindo de Uma Fria” o minicurso que a Uece iniciará segunda-feira em Fortaleza. Informações: (85) 9 8726 2127 (Whats App).

PÍLULAS

Está programada para novembro a substituição de aviões de multinacional francesa que tem voos entre Fortaleza e a Europa. Estima-se que a capacidade de transporte de passageiros vai aumentar 12%.

