Articulação sem confiança

O Carnaval que passou pode ter servido de tempo para reflexão dos articuladores políticos da gestão de Jair Bolsonaro (PSL). Afinal, teve muito mais volume do que qualquer trombeta ou tamborim mominos a frase do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ): “Hoje, eu digo que o governo tem o PSL na base e não tem mais partido nenhum”. Rodrigo é um aliado do governo e, por isso, a avaliação ganha contornos mais dramáticos. “Existe a política e o parlamento é ambiente mais importante do diálogo”, completou. O Ceará é um caso que espelha os demais. Entre os 22 parlamentares da bancada do Estado, pode-se avaliar que nove são governistas ou têm tendências para isso. Isso dá menos de 41%. É um índice modesto. E, nas contas que o Planalto pode fazer, preocupante.

Bateu o centro

O vereador Evaldo Lima (PCdoB) sucumbiu à febre das areninhas, que contaminou toda a Câmara Municipal de Fortaleza. Ele quer que a Prefeitura construa mais uma, agora na comunidade Garibaldi, no Bairro da Serrinha.

Outros ares

A Frente Parlamentar de Luta Contra a Aids, que havia sido instalada no Legislativo de Fortaleza, pode ganhar sobrevida. O vereador Eron Moreira (PP) quer agora reeditá-la. A Frente havia sido instalada em 2013 e era presidida pelo então vereador Acrísio Sena (PT). Acrísio foi eleito deputado estadual e a ação perdeu força.Novos passos

Novos passos

A Assembleia Legislativa sedia sexta-feira, já passado, portanto - espera-se! -, o clima de confetes e serpentinas, seminário com gestores de organizações civis. A iniciativa é da Secretaria de Educação de Fortaleza.

Dois tempos

E criou-se uma queda-de-braço na Assembleia. Lá, a deputada Aderlânia Noronha (SD) quer que o Governo batize uma areninha em Parambu com o nome de ex-atleta, de família politicamente aliada. Já Audic Mota (PSB) propõe tributo a parente de aliados dele.

Verde na rua

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) do Ceará abriu consulta pública para a proposta de resolução que altera as regras de licenciamento ambiental. O objetivo é atualizar a resolução que já vigora há quatro anos. As sugestões podem ser remetidas por qualquer interessado para coema@semace.ce.gov.br, até domingo próximo, dia.

PÍLULAS

A numerologia da educação superior indica: cerca de 400 pessoas são atendidas diariamente nos 100 consultórios odontológicos mantidos pela Universidade de Fortaleza (Unifor) no campus da instituição.

