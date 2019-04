Articulação e aviso

O deputado José Sarto (PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, está buscando espaços em algumas das agendas mais disputadas do Planalto. São as do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Sarto vai entregar manifestação sobre posicionamento dos presidentes das assembleias nordestinas em defesa do Banco do Nordeste - a instituição, vira e mexe, é alvo de especulações sobre fusões ou mesmo extinção. O BNB tem sido agora tema de mobilização exemplar da classe política, numa demonstração e num aviso de que, às voltas com a tentativa de aprovar reformas no Congresso, pode não ser bom negócio para o governo bulir com uma bancada de nove estados, além de parte do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Clone de farda

Essa negócio de clonagem de textos oficiais está tão espantoso que não são só deputados e vereadores que se esmeram no, digamos, ofício. Até a Polícia Militar do Ceará, veja só!, caiu em tentação.

Boi bumbá

A PM está em busca de contratar empresa de cartões magnéticos para resolver demandas de combustível para as viaturas e para manutenção da frota. E, nessa “missão dada, missão cumprida”, copiou ata de licitação feita em 2018 no Maranhão.

Numerologia

A propósito, a Polícia cearense está disposta a bancar o contrato com R$ 6,478 milhões. E 154 viaturas deverão ser cobertas pelo serviço.

Paixão

A Prefeitura de Aracati, a 150 km de Fortaleza, lançou edital para selecionar projetos cênicos para a Semana Santa. As apresentações da Paixão de Cristo por grupos teatrais já são tradicionais na cidade. O edital contempla formações com os mínimos de 150, 50 e 25 artistas.

Pedais

O deputado Nezinho Farias (PDT) quer criar uma “área de proteção ao ciclismo de competição” na CE-010, entre a ponte de Sabiaguaba e o entrocamento com a CE-040 no Eusébio. O trajeto soma 26,36 km. Curiosidade: a rodovia foi inaugurada em 2018 justamente com um passeio ciclístico.

PÍLULAS

Dados do setor indicam que cada brasileiro consumiu mais de 800 xícaras de café em 2018. Pode apostar: os cafezinhos da Câmara de Fortaleza e da Assembleia Legislativa contribuíram para isso.

Contatos dos leitores para Comunicado podem ser feitos pelo telefone (85) 3266 9784 ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto) E também pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.