Anti-pichação clonada

A Assembleia Legislativa analisa projeto por meio do qual o Governo do Estado teria condições legais de multar pesadamente quem “pichar, destruir, depredar ou danificar bem móvel ou imóvel integrante do patrimônio público estadual”. A punição pecuniária prevista é de o dobro do custo que o dano material impuser, mas se o crime for cometido contra bem ou monumento bem tombado, a coisa fica mais séria, chegando ao triplo do valor do estrago. Pena adicional: “o autor ou autores do ato (...) presos em flagrante delito ou que forem posteriormente identificados não poderão ser contratados pela Administração Direta e Indireta Estadual para exercer atividade remunerada pelo período de quatro anos”. A proposta leva a assinatura do deputado Leonardo Pinheiro (PP) e foi tristemente clonada, tendo tramitado da gigantesca São Paulo às modestas Almirante Tamandaré (PR) e Xaxim (SC), passando pela mediana Londrina (PR), mas não deixa de ser uma boa sinalização.

Afinando

Estão em pleno vapor os preparativos para a constituição da Escola Municipal de Música do Teatro São José, em Fortaleza. Cursos de instrumentos de cordas e de canto coral serão ministrados lá de segunda-feira próxima a 6 de julho.

Pela metade

“Meia-sola”. É assim que o vereador Eron Moreira (PP) considera a solução da Assembleia Legislativa para a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em equipamentos esportivos. A AL achou de proibir álcool só em jogos clássicos .

Gosto de confusão

Eron diz que a medida - tipo um meio copo, convenhamos - não é suficiente para evitar problemas, como potencialização da violência ou possíveis motoristas alcoolizados. O risco de ressaca é brabo.

Tudo direito

Está agendada para o próximo dia 31 a instalação em Fortaleza da Academia Brasileira de Direito. A entidade terá 40 patronos e tem entre os objetivos o de “difusão dos diversos matizes jurídicos”. A solenidade se´r no hotel Sonata de Iracema, às 19h30min.

PÍLULAS

Da deputada Érika Amorim (PSD) para o Livro de Frases: “Acredito que a violência está ligada ao álcool, além do aumento de acidentes de trânsito e da violência contra a mulher”.

