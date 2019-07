Ambiente em construção

O Senado está avaliando a utilização de equipamentos de energia elétrica renovável e a de padrões construtivos nos imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida que causem menos impactos ambientais. Projeto nesse sentido está tramitando na Comissão de Infraestrutura - onde, mesmo com a função estratégica que tem, não atua nenhum dos três senadores cearenses. Há três aspectos que podem ser notados. O primeiro é, de fato, a relevância de medidas assim para a proteção do ambiente natural e para a economia de dinheiro dos moradores de empreendimentos populares. O segundo é a repercussão que uma proposta do gênero pode representar para o Ceará, considerando a abundância da matriz solar no Estado. A terceira é, mais uma vez, a confirmação pela instituição do programa habitacional criado há 10 anos pelo Governo Federal.

Ponta a ponta

O projeto define que o Minha Casa, Minha Vida terá como diretriz — e também as contratações para construção, reformas e aluguéis de imóveis a serem usados por órgãos públicos — o uso de sistemas que permitam a redução de impactos contra o ambiente, a economia de recursos naturais e a conservação e o uso racional de energia.

Livro de frases

Do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto, para o Livro de Frases: "Pode ser melhor para a sociedade um imóvel concebido para consumir menos eletricidade do que um voltado para a geração de energia elétrica. Atualmente, há um subsídio perverso dos consumidores que não tem geração própria para aqueles que possuem".

Afinação

Os músicos Robert Black, Rodrigo Vitta e Roberto Saltini apresentam hoje, Teatro Celina Queiroz (Unifor), Concerto Música Contemporânea. O espetáculo começa às 20 horas e integra a programação do Festival Eleazar de Carvalho.

Se essa rua...

O vereador Antônio Henrique (PDT), presidente da Câmara de Fortaleza, está propondo que a Prefeitura dê à Rua Moça Bonita, no Conjunto Esperança, o nome de... Moça Bonita.

...Fosse minha

Antônio Henrique lembra que a denominação é tradicional, mas não oficial. Essa situação tem gerado problemas jurídicos e até postais para os moradores.



PÍLULAS

O deputado Romeu Aldigheri (PDT) não gostou nem um pouco de a Fraport, empresa alemã que toma conta do aeroporto de Fortaleza, ter limado do equipamento o nome do aviador Euclydes Pinto Martins (1892-1924), cearense de Camocim. E quer a restituição imediata da homenagem, que já soma 62 anos.

