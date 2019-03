Acertando o passo

Em menos de 20 dias de fevereiro, o Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira, instituído pelo Tribunal de Justiça do Ceará, extinguiu em definitivo 1.413 recursos do seu acervo processual. Ou seja, encerrou parte de uma fila que vinha criando obstáculos para o Judiciário e o cidadão - passou a régua, como se diz. O resultado em curto espaço de tempo tem sido considerado positivo. E só foi alcançado devido à atuação do Núcleo de Qualidade da Informação, criado pela presidência do Tribunal. O Núcleo funciona desde 8 de fevereiro e vem concentrando esforços para analisar processos das quatro Turmas Recursais, que realizam o julgamento, em nível de recurso, de ações já apreciadas pelos Juizados Especiais da Capital e do Interior do Estado. No fim das contas, está se reconhecendo que há um débito do Judiciário com o cidadão e que essa pendência deve ser sanada com pressa. Por questão de Justiça.

Martelo

Bate em R$ 6,4 mil o salário anunciado pelo TJCE para juízes leigos (não togados, portanto), em edital que selecionará 100 profissionais para atuar em juizados especiais de todo o Estado. As inscrições seguem até 11 de abril, só pelo site www.institutoconsulplan.org.br. E nesse processo, o Tribunal dá exemplo literalmente legal respeitando as políticas que estabelecem cotas de 5% para deficientes e 20 para negros.

Só pela Internet

E encosta em R$ 4,6 mil o contracheque a ser pago a profissionais selecionados pela Prefeitura de Fortaleza para as funções de formadores da educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. As inscrições para o concurso podem ser feitas até domingo próximo, dia 17, em https://concursos.fortaleza.ce.gov.br.

Muita areia

O Ministério Público do Estado marcou para sexta-feira audiência pública sobre a remoção irregular de areia das dunas. O caso é grave, considerando sobretudo a fragilidade dos sistemas que estão sendo afetados, mas o MP ainda trata o assunto como a tal da “suposta retirada”. Mas como é “suposta”, se até audiência já está agendada? Será na Rua Lourenço Feitosa, 90 - José Bonifácio, às 8h30min.

Aviso

A propósito, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, uma referência de agilidade e proatividade do MP, enviou ao Departamento Estadual de Rodovias recomendação para a suspensão da tal “suposta retirada”, considerando que o local é um parque municipal de dunas e, portanto, protegido por lei.

PÍLULAS

A Câmara Municipal de Fortaleza faz sexta-feira próxima, dia 15, nova rodada de discussões públicas sobre o Código da Cidade. O presidente da Casa, Antonio Henrique (PDT), quer levar o debate aos níveis mais detalhados. Será às 9 horas.

