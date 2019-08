A vida à vela

A praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, convive com uma ambição proativa: ser convertida na capita mundial do kitesurf - esporte que virou febre no litoral do Ceará, por fatores que vão da abundância de ventos à temperatura da água, passando pelas facilidades de transporte e por boas opções de hospedagem. A positividade está na valorização de elementos como o desenvolvimento econômico e turístico, a geração de emprego e renda e o fortalecimento de alicerces culturais que pode ser transformadores.

Listão

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), já apresentou ao Governo do Estado uma série de demandas para o setor turístico. E também vem tocando projetos estruturantes para a costa do município.

Todos por um

Há uma convicção entre gestões próximas, como as de Fortaleza e São Gonçalo do Amarante: as melhorias e conquistas de cada uma vão refletir positivamente nas demais. Isso tem nome: integração.

Vento a favor

Dois eventos marcados para este ano podem fazer uma diferença danada a favor do Cumbuco. O primeiro é o Winds For Future (Ventos pelo Futuro, numa tradução livre), que busca o recorde mundial de atletas na água ao mesmo tempo - que hoje é da Inglaterra.

Ângulos

O Winds For Future será realizado em 21 e 22 de setembro e tem, ainda, bases em conceitos como sustentabilidade, preservação do ambiente natural e empreendedorismo. Estima-se a participação de mais de 500 kitesurfistas.

Points

O outro é o Campeonato Mundial de Kitesurf, em novembro. A competição tem também etapas em Sal (Cabo Verde), Dakla (Marrocos), Sylt (Alemanha), Tarifa (Espanha), Ilhas Maurício (possessão francesa no Oceano Índico), Preá (Ceará), Mauí/Havaí (EUA) e Torquai (Austrália).

Nerd

O Sebrae/CE lança segunda-feira o “Sebrae Developers”. Trata-se de programa de fomento ao mercado de desenvolvimento de jogos eletrônicos no Ceará - os chamados “games”.

PÍLULAS

Os contatos da Coluna são os e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br. E, ainda, o Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto), além do telefone (85) 3266 9784.

Da série “Minutos finais”: um time de 18 ex-gestores de Uruburetama está contando o tempo para pagar multas de R$ 18,5 mil cada um. Eles, que estiveram em campo em 2011 e 2012, foram condenados pelo TCE a devolver aos cofres públicos R$ 185 mil, além de atualizações, que deram à equipe local de futebol sem respeitar formalidade legal nenhuma.