A saúde e as muitas políticas

A Câmara dos Deputados reinstalou a Frente Parlamentar pela Luta contra a Tuberculose. O objetivo é o de combater o preconceito contra a doença e conscientizar a população sobre importância do diagnóstico e do tratamento adequado. É um movimento pra lá de necessário. Só no Ceará, foram registrados 3.791 casos em 2018, com 222 mortes; 473 ocorrências este ano e oito mortes. Curiosidade: estudos do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia indicam que o Programa Bolsa Família, política inclusiva do Governo Federal, promoveu recuo na incidência e na mortalidade da moléstia.

Torre de Babel

De uma só tagarelada, o deputado Carlos Felipe (PCdoB) pôs em tramitação 16 requerimentos para que a Assembleia Legislativa envie ofícios à Secretaria da Educação pedindo a implantação de centros de idioma.

Mapa

Se depender do deputado Carlos Felipe, haverá centros em Ararendá, Banabuiú, Cascavel, Crateús, Cruz, Independência, Ipaporanga, Itapajé, Itapipoca, Madalena, Massapê, Novo Oriente, Pedra Branca, Poranga, Quixeramobim e, ufa!, Uruburetama.

Absolutamente

Sabe o que significam tantos requerimentos entre a papelada parlamentar? Nada, nothing, rien, niente, nitchs...

Em foco

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT) marcou para a manhã de sexta-feira audiência para analisar a situação do BNB.

Plural

Servidores do Banco do Nordeste devem comparecer à audiência na AL do Ceará. Os presidentes das Assembleias do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB); do Piauí, Themístocles Filho (MDB), e da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), já confirmaram presença.

No ar

O deputado Audic Mota (PSB) quer que as prerrogativas do passageiros com voos atrasados ou cancelados sejam expostos em cartazes nos aeroportos do Ceará. “Nem todos têm o conhecimento de seus direitos”, diz. Mas, cá entre nós, conhecem aborrecimentos que não são brincadeira.

PÍLULAS

Projeto que tramita na Câmara federal tenta proibir a obtenção de vantagens financeiras a partir de delações premiadas. Se passar, vai ser tarde.

