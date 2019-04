A rota da recuperação

Fortaleza está no roteiro de recomposição econômica e social de Brumadinho (MG), cidade vitimada por um dos mais acintosos crimes ambientais registrados no País. É que evento de negócios de turismo brasileiro que será realizado aqui, em 28 e 29 de maio próximo, vai incluir o Instituto Inhotim - localizado em Brumadinho e considerado um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sendo reconhecido pelos acervos de arte contemporânea e de botânica. A dinâmica do evento reúne operadores se relacionando inicialmente de forma digital e, em maio, encontros presenciais agendados conforme os interesses de negócios identificados previamente.

O mapa

Em meio ao caos imposto pela tragédia ambiental, preservaram-se números positivos do Instituto Inhotim. Um desses indicadores é o de que mais de 15% dos visitantes do local são estrangeiros. Por isso, a expectativa é de expô-lo em Fortaleza para representações da Alemanha, Argentina, Equador, Espanha, EUA, França, Itália, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Ucrânia e Uruguai.

Referência

Quem está à frente do evento em Fortaleza é uma referência do turismo nacional: Jeanine Pires. Ela foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Ficou no cargo de 2006 a 2010.

Fim da linha

Termina amanhã a temporada de inscrições para o edital 2019 de ONG que atua com conservação da natureza. Pesquisadores de todo o País podem participar com iniciativas voltadas à proteção da biodiversidade.

O todo para o meio

Somados, os selecionados terão o apoio de R$ 2 milhões. Há espaços nas áreas de 1) Unidades de conservação de proteção integral e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs); 2) Espécies ameaçadas; 3) Ambientes marinhos; e 4) Inovações e novas tecnologias para a conservação da natureza. Veja mais em www.fundacaogrupoboticario.org.br.

Aos sábados

A Unifor recebe até 23 de abril inscrições para o curso “Comunicação Eficaz, Como Fazer?, com a jornalista Eveline Frota. As aulas serão ministradas em 4 e 11 de maio, sempre das 8 às 17h. Informações: (85) 3477 3174.

PÍLULAS

Pesquisa realizada por consultoria, com abrangência nacional, indica que 41% das empresas avaliadas ofereciam em 2015 licença maternidade de seis meses; em 2018, esse número caiu para 34%.

Já em relação à licença paternidade, os números apresentaram leve variação: em 2015, 18% das empresas pesquisadas ofereciam licença paternidade de 20 dias; em 2018 o número chegou a 23%.