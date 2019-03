A política pelo futuro

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antonio Henrique (PDT), pretende que a Casa se integre com mais intensidade e atenção a discussões sobre políticas públicas inovadoras. O vereador avalia que o futuro é logo ali e que as demandas da cidade já se põem de forma muito nítida. Como o legislativo local tem a capacidade política de refletir com de forma mais objetiva as necessidades do cidadão, a intenção é lógica. Ele acompanhou passo a passo seminário sobre o tema, que abordou questões como o uso de espaços públicos, ações para a infância e a adolescência e ambientes urbanos.

Mordida

Está às voltas com o voraz e impiedoso leão do Imposto de Renda? Pois saiba: o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade de Fortaleza está dando uma força aos contribuintes.

Vacina

Quem tiver dúvidas ou outras dificuldades com o IR pode ir lá, no Campus da Unifor (Bloco R, sala 11), onde há atendimento gratuito à comunidade sempre às terças e quintas, das 17 às 19h, até 30 de abril. Agendamentos pelo telefone (85) 3477 3193.

Phrasebook

Do deputado Salmito Filho (PDT), defendendo posições críticas em relação à reforma da Previdência: "É muito importante não ser contra apenas por ser contra. As reformas de governos anteriores, de diferentes partidos, inclusive de adversários, são semelhantes".

Com teto

Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza, está nos retoques finais para iniciar as obras do novo Abrigo Domiciliar. A unidade tem característica e acolherá crianças e adolescentes até 18 anos que perderam o vínculo familiar.

"Gemidão"

Quinta-feira passada, quando o Conselho de Ética Parlamentar, da Corregedoria Parlamentar e da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia votava para definir Romeu Aldigueri (PDT) como ouvidor, alguém inadvertidamente ligou no celular uma brincadeira de mau-gosto apelidada de "gemidão do zap-zap". Desligou ligeirinho, tá certo, mas os microfones captaram a transmitiram a zoada pela TV e pela rádio da Casa.

Momento Maju

Com poucas variações, os institutos de monitoramento de tempo e clima prevêem o seguinte para este Dia de São José em parte do Ceará: "Sol com nuvens no decorrer o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora". Ou seja, tudo pode acontecer, inclusive nada.

PÍLULAS

Há em Fortaleza cinco igrejas dedicadas a São José, o padroeiro do Ceará. Também há uma em Maracanaú, outra em Caucaia, mais uma em Aquiraz e, finalizando essa rota de fé, a última em Cascavel.

