A pauta das cobranças

A Câmara Municipal de Fortaleza vai dar atenção especial a denúncias de consumidores sobre supostas cobranças indevidas de serviços de água e esgoto. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte já aprovou requerimento de audiência pública para debater a situação, que inclui inclui a aplicação de reajuste em índices não-explicados convenientemente. Pessoas físicas e jurídicas encaminharam reclamações ao colegiado. Representantes da Cagece, a empresa que monopoliza os serviços em Fortaleza, Região Metropolitana e outros municípios, serão convidados a participa. Claro, né?



À frente

O presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), diz que a Casa está exercendo protagonismo ao acatar encaminhamentos do gênero. E ao abrir espaços para que todos os envolvidos se manifestem.



Fé

O vereador Didi Mangueira (PDT) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza encampe a produção, com um “programa de incentivo”, do espetáculo teatral A Paixão de Cristo. Note-se: a montagem é um clássico quase secular das cenas locais em períodos de Semana Santa.

Outra fé

Além de Dia de Corpus Christi, esta quinta-feira é também o Dia Mundial do Refugiado. Fica o registro para que entidades responsáveis pelo acolhimento, proteção e manutenção da dignidade de quem se vê obrigado a sair do País de origem em condições adversas se mantenham atentas às funções que têm.



Confronto

E volta à Assembleia Legislativa a disputa pelos nomes de obras do Estado. Enquanto a deputada Aderlania Noronha (SD) quer dar a “areninha” em Parambu o nome de Antônio Willame Tomaz Noronha, o colega Audic Mota (PSB) propõe para o mesmo equipamento o nome de Levi Feitosa Souza.



Saúde

O Laboratório de Formação e Integração, da Unifor, criou um aplicativo para smartphones bem especial: é o “Teen Tx”, coordenado pelo enfermeira Isakelly de Oliveira Ramos - graduada pela instituição. O público-alvo são adolescentes transplantados renais de 12 a 18 anos de idade.



PÍLULAS



A Coluna usa o número de Whats App (85) 99638 5129 (somente texto); o telefone (85) 3266 9784; e os e-mails comunicado@diariodonordeste. com.br e roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br.



Termina amanhã o prazo de inscrições para a Bolsa Monitoramento, do programa Ceará Atleta, da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) do Estado. A carga horária é de 20 horas semanais, com vencimento de R$ 850,00. Veja em http://bit.do/eU9qc.