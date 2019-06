A pauta da inovação

Dez empresas de tecnologia nordestinas têm encontro esta semana em Fortaleza. O anfitrião será o Banco do Nordeste. As chamadas “startups” vão apresentar na próxima quarta-feira soluções que criaram para a transformação digital de empreendimentos. O tema central da reunião é “Transformações digitais & meios de pagamento”. Há um olhar especial do BNB sobre atividades do gênero. É que a instituição estabaleceu uma iniciativa do BNB para fomento à inovação na Região, denominada de “Hub Inovação Nordeste (Hubine)”, e colocou nas prateleiras opções de crédito para empresas com propostas inovadoras, especialmente as de micro e pequeno porte.

Roteiro

O banco vem financiando pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de suporte para novos produtos, serviços ou sistemas que melhorem a produtividade das empresas. O fluxo do dinheiro segue por meio de uma linha específica, a FNE Inovação.

Origem

A linha se abastece no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e tem os juros menores e prazos maiores do que os do crédito tradicional. E ainda custeia registros de patentes, compra de softwares e equipamentos ou prestação de serviços de apoio a projetos inovadores.

Princípio e fim

Fortaleza é o destino nacional mais buscado por turistas brasileiros para as férias de julho. A avaliação é de um aplicativo de comparação de preços de passagens aéreas e promoções.

Nordestinamente

Aliás, de 10 cidades destacadas pelo serviço, sete são do Nordeste - além de Fortaleza, há João Pessoa (PB), Recife (PE), Salvador (BA), Aracaju (SE), Ilhéus (BA) e Maceió (AL).

Parceria

A Prefeitura de Caucaia e a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém estão compondo um banco de dados com profissionais interessados em trabalhar complexo. E batizaram a inciativa como “Projeto Aproximar”. Há mais informações no site www.aecipp.com.br.

“Muy guapa!”

A vereadora Cláudia Gomes (PTC) quer que a Prefeitura de Fortaleza inclua o Espanhol entre as disciplinas ministradas nas escolas municipais.

PÍLULAS

A numerologia da Prefeitura de Fortaleza indica: somam cerca de meio bilhão de reais os recursos que vão entrar em caixa para obras estruturantes. Da bufunfa, R$ 300 milhões são do Banco Mundial e R$ 200 milhões de um banco privado espanhol.