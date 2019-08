A estratégia passa pelo Ceará

O Ceará está significativamente representado em comissão externa da Câmara federal que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação e a apresentação do planejamento estratégico da Pasta. O grupo inclui os deputados Eduardo Bismarck (que é sub-relator), Leônidas Cristino, Robério Monteiro e André Figueiredo (PDT), Moses Rodrigues (MDB) e Dênis Bezerra (PSB). Comissões externas são criadas na Câmara para tratar de assuntos específicos fora do ambiente da instituição.

De olho

Anúncios de contingenciamento na área de educação - a já foclórica história dos chocolatinhos - e declarações do ministro Abraham Weintraub de não priorizar fomento de pesquisa em área de ciências sociais e humanas são preocupações reais da comissão.

Livro de frases

Do deputado Carlos Felipe (PCdoB), sobre a cena da saúde pública: “Desde 2012 não temos reajuste no repasse de verbas do Governo Federal. Vá em qualquer setor de emergência e pergunte se o serviço de saúde pública piorou. Estamos vendo municípios e estados se desdobrado para realocar recursos”.

Professor...

Se você inventar coisas, anote: vem aí o Salão do Inventor Cearense Expedito Parente, agregado à Feira do Conhecimento 2019. Será em 18 e 19 de outubro.

...Pardal

O evento leva as assinaturas da Secretaria Estadual da Ciência e Tecnologia, Instituto Centec, Fiocruz, Aprece e Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará. Detalhe: as inscrições se encerram quinta-feira, dia 15. Veja em www.feiradoconhecimento.com.br.

Subo neste palco

Dica bacana para quem não conhece a obra do educador Paulo Freire: o espetáculo cênico “Paulo Freire, o Andarilho da Utopia” está em cartaz hoje no Cineteatro São Luiz (Praça do Ferreira, em Fortaleza). Às 19h.

Aboie

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Aboio de Comunicação 2019, que integra o Congresso Regional de Rádio e Televisão Fala Norte/Nordeste, previsto para 28 e 29 de novembro, em Fortaleza. Podem concorrer agências de publicidade com peças ou campanhas veiculadas em rádio e TV de 1º de outubro de 2018 a 30 de setembro próximo; e universitários de Comunicação, Publicidade e Propaganda, Marketing ou Audiovisual. Veja em www.falanortenordeste.com.



PÍLULAS

Caucaia começou a implantar uma rede de brinquedotecas: serão 15 unidades, duas em centros de referência especializada, uma num polo de convivência social, uma em centro de acolhimento e 11 em centros de referência de assistência social.