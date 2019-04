A energia e a economia do sol

Quando abril chegar, Fortaleza receberá um dos mais destacados eventos da área de energia alternativa do País. É o Intersolar Summit Brasil Nordeste, que será realizado em 10 e 11 próximos. Voltado para voltado para especialistas brasileiros e internacionais, o encontro enfocará a abundante energia solar renovável na região. Políticas, desafios jurídicos e marcos regulatórios, além de financiamento e soluções de integração, estarão na pauta de 25 palestrantes e 250 delegados de entidades e gestões. Uma das bases das discussões é a de que em 30% a demanda por eletricidade no Brasil aumentou quase 200% em 30 anos, segundo o Ministério de Minas e Energia.

De olho

O Intersolar está atento às projeções do setor público. Uma delas é que, conforme o Plano Fortaleza 2040, um planejamento desenvolvido pela Prefeitura, a cidade deve ter painéis solares em 10% de seus telhados, chegando àquele ano já auto-suficiente em energia.

No fundo da caneca

A política costuma falar muito do ambiente, mas fazer pouco pela preservação. Pois o vereador Iraguassu Filho (PDT) apareceu com um bom exemplo. No gabinete dele não se usam mais copinhos plásticos. Ele mesmo e a equipe estão bebendo água e café em canecas e garrafinhas.

Cidadania

A Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai implantar dois novos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas). E, numa proativa e aplaudível decisão, situará as unidades em comunidades uma quilombola e outra indígena.

Na tribo

A abertura dos dois Núcleos de Cidadania dos Adolescentes é uma ação relacionada à Comissão Intersetorial do Selo Unicef na gestão de Caucaia. O município passará a ter, então, sete Nucas. E se manterá como ode maior quantidade de equipamentos do gênero no Ceará.

Fraldas

Em um só dia desta semana, a Secretaria da Saúde do Estado fez cinco licitações para comprar fraldas geriátricas que fornece a quem obtém decisões na Justiça. Um procedimento complexo para uma questão simples. O nome disso deveria ser "incontinência burocrática". Problema para o cidadão, claro.

PÍLULAS

Contribuição do senador Luís Eduardo Girão (Pode) para o Livro de Frases, sobre a venda de bebidas alcoólicas em equipamentos esportivos: “Literalmente, é colocar fogo numa panela de pressão”. Girão não é bom de gastronomia, pode crer. Afinal, lugar de panela de pressão é mesmo no fogo.

