A educação que nos cabe

A Assembleia Legislativa reabre amanhã a agenda de discussões e votações. E já tem diante de si uma proposta que pode ser tomada como instigante: a criação de uma frente parlamentar pela manutenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Seria, portanto, uma articulação pluripartidária voltada para a preservação de um recurso que, dada uma retórica que ganha volume em gabinetes oficiais, está sob ameaça. A ideia da frente é do deputado estadual Queiroz Filho (PDT), que acha que a iniciativa deve ultrapassar as divisas entre estados e ganha expressão âmbito nacional.

Fôlego

Pelas regras, o Fundeb - que cobre demandas de creches a instituições do ensino médio - só tem sobrevida até o fim de 2019. O Fundo foi criado em 2007.

Amplitude

Um estudo do Movimento Todos pela Educação indica que nos 4,81 mil dos 5,57 mil municípios brasileiros, além do Distrito Federal, o Fundeb responde por mais da metade dos gastos por aluno. Isso dá mais de 86% das prefeituras.

Livro da Frases

Do deputado José Sarto, presidente da Assembleia: "Independentemente de partido ou de pensamento político, é preciso que defendamos com muita ênfase a liberdade e a manutenção das instituições democráticas. Não podemos flertar com qualquer atalho antidemocrático. Não devemos abrir mão, um milímetro sequer, dos avanços conquistados pelas nossas constituições".

Em pauta

Fórum de logística aberto pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém está programando para agosto sessão de discussão sobre navegação de cabotagem - aquela que se faz ao largo da costa, com a terra à vista.

Estratégica

A cabotagem tem sido apontada como ação que pode ser estratégica para os transportes e, claro, para o desenvolvimento o Nordeste, dadas as condições geográficas da região.

Largo e profundo

A propósito, uma federação vai concentrar os interesses de sindicatos de cargas e logística no Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba. Tem até nome, a entidade: Fetranslog Nordeste.

PÍLULAS

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), vinculado à Fiec, assumiu a tarefa de selecionar estagiários para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Mas só em administração, estatística e informática, viu? Inscrições em http://twixar.me/Lxv1.

