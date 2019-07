A direção que se toma

Quando voltar do recesso, em agosto, o Senado vai poder acelerar a análise de proposta que trata da concessão de carteira de motorista provisória a jovens maiores de 16 anos. O texto defende que adolescentes dessa faixa etária têm maturidade para dirigir e será votado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em caráter terminativo -isto é, sem necessidade de ser avaliado pelo Plenário do Senado. O argumento pode até ser pertinente, mas desconsidera o fato de que a definição das idades legais não é medida aleatória, mas baseada em estudos científicos de longos anos. Os senadores cearenses Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) integram a CCJ.

Na ponta dos cascos

Os solípedes das forças de segurança do Governo do Ceará vão ter acesso a exames laboratoriais. É o que diz edital lançado pela Polícia Militar, que prevê gasto de R$ 60 mil. "Solípedes", no bom português, são mamíferos cujas patas têm um único casco. No caso, cavalos.

Em pauta

Tramita na Câmara dos Deputados projeto que cria um cadastro nacional de pessoas com fendas labiais (condição conhecida também como lábio leporino), palatinas e labiopalatinas. Diz o texto que o objetivo é o de concentrar informações sobre saúde e necessidades dos pacientes. A situação também é tema de projetos na Assembleia do Ceará e na Câmara de Fortaleza.

Primeira fase

O texto de certo modo vai passar pelo crivo do Ceará. Primeiro, na Comissão de Seguridade Social e Família, pela apreciação de Jaziel Pereira (PL, titular) e Dênis Bezerra (PSB, suplente).

Segunda fase

Depois, na de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que abriga os federais cearenses Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), na condição de suplente.

Em curso

A Universidade de Fortaleza encerra nesta quarta-feira a série de minicursos definidos para a temporada de férias de meio de ano. Inscrições podem ser feitas neste endereço da Internet: https://bit.ly/2JVLy9n.

Opções

Haverá hoje cursos nas áreas de tecnologia, comunicação e negócios, saúde e educação e ciências jurídicas. Há mais informações neste link: https://bit.ly/32L9Njd.

PÍLULAS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Ceará está recebendo inscrições para cursos de Inglês, Francês e Espanhol no segundo semestre, com aulas em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu e Quixadá. Informações: (85) 3270 5400.