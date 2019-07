A cobrança da qualidade

A Câmara de Fortaleza, como as demais casas legislativas, volta hoje ao ritmo de plenário. Será a última temporada antes do congestionamento político que costuma se formar em anos eleitorais - o que tende a ser o caso de 2020, com pleito nas cidades e com uma cena confusa e com contornos indefinidos, sobretudo diante de problemas verificados no campo federal. Devem-se esperar na Casa, portanto, os reflexos de uma situação de pouca substância. E é por isso que a atenção do eleitor tende a se concentrar mais intensamente nas instituições municipais.

Endereço novo

A novidade vai ser a vereadora Larissa Gaspar com nova filiação partidária. Ela deixou o PPL e, terça-feira passada, formalizou ingresso no PT.

Desconforto

Larissa sai de um partido governista e vai para um que não é exatamente alinhado com a gestão de Roberto Cláudio. Não vai deixar de ser aliada, mas terá de conviver com posições opostas de Ronivaldo Maia e Guilherme Sampaio.

Doutorado

Mesmo incômodas, as circunstâncias que cercam Larissa foram enfrentadas pelo hoje deputado Acrísio Sena, aliado do governador Camilo Santana e do prefeito, quando era vereador. A diferença é que Acrísio tem mais de 30 anos de PT. Conhece, indo e voltando, os humores das alas.

Primeirona

A primeira sessão deliberativa da Câmara de Fortaleza está marcada para a próxima segunda-feira. Hoje, a agenda se limita ao cumprimento das formalidades. O presidente, Antônio Henrique (PDT), abrirá o período legislativo com pronunciamento inicial.

Olhares

O pronunciamento de Antonio Henrique deve ser centrado na pauta do segundo semestre, mas com um olhar no retrovisor - o período inicial foi compreendido como proveitoso tanto pela situação quanto pela oposição e isso não vai passar em branco.

Espaços

A Plataforma Unifor Carreiras, banco de oportunidades da Universidade de Fortaleza, está com vagas de estágios ofertadas em três centros de conhecimento da instituição. Confira em https://unifor-csm.symplicity.com.

PÍLULAS

A UFC vai lançar em agosto cartilha sobre assédio moral e sexual no trabalho. A ideia é viabilizar a prevenção e o enfrentamento de problemas do gênero.

A Coluna pode ser contatada pelo WhatsApp (85) 99638 5129 (só mensagens de texto), além do telefone (85) 3266 9784. Os e-mails são comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.