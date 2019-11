Ciesa concede título de Doutor Honoris Causa in memoriam ao Chanceler Edson Queiroz

O Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) vai conceder, dia 6 de novembro, Título Honorífico de Doutor Honoris Causa ao Chanceler Edson Queiroz (in memoriam). A solenidade de outorga acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, em Manaus, a partir das 19h e contará com a presença da presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, do vice-reitor de Extensão da Universidade de Fortaleza, professor Randal Martins Pompeu, e da Coordenadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Unifor, Profª Drª Gina Vidal Marcílio Pompeu.

O Estado do Amazonas conta, desde 2016, com mestrados e doutorados com nota 6 da Capes. Tudo graças à parceria firmada entre a Universidade de Fortaleza e o Ciesa, que permite o intercâmbio de saberes e estruturas para a qualificação profissional e o desenvolvimento da região Norte do País.

O Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza obteve nota 6 na avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Com isso, o programa da Universidade de Fortaleza integra o seleto grupo de oito universidades brasileiras com desempenho equivalente a padrões internacionais de excelência na área do Direito.

Além do chanceler Edson Queiroz, fundador da Universidade de Fortaleza, o Ciesa homenageará o jornalista e empresário Phelippe Daou (in memoriam) e o professor Edson Raimundo Pinheiro de Souza Franco, ambos amazonenses.

Evolução acadêmica

A parceria teve início em 2016, apenas com o doutorado em Direito Constitucional. Dois anos depois, foi aberta na Ciesa a primeira turma do mestrado em Direito. Já a turma de doutorado em Administração teve início em março de 2019. Até o momento, quatro alunos já concluíram o doutorado em Direito.

Atualmente, os cursos de mestrado e doutorado contam com 66 alunos. A previsão era que a primeira turma do doutorado em Direito Constitucional fosse finalizada até fevereiro de 2020, mas dois dos alunos já defenderam suas teses, e os demais estão com bancas marcadas até o fim deste ano.

Segundo o reitor da Ciesa, professor Luiz Antônio Campos Corrêa, a parceria com a Universidade de Fortaleza atende a uma demanda crescente do Amazonas, considerando que a região Norte concentra somente 5% dos doutores do Brasil. “Esse foi o mais importante passo dado pelo Ciesa, que tem se preocupado com a evolução acadêmica da sociedade amazonense, com objetivo de fomentar oportunidades de acesso a novos conhecimentos para esta região, tão carente nesse tipo de formação”, destaca.

O professor Luiz Antônio Campos Corrêa informa que os alunos da turma de doutorado em Direito já têm carreira consolidada na docência, e a maioria atua também no Judiciário, com carreira no setor público. “Acredito que a opção de só ingressar em um doutorado após a consolidação de suas carreiras profissionais é reflexo da falta de programas de mestrado e doutorado em Direito na região Norte do País”, salienta, acrescentando que os alunos de Administração atuam em empresas públicas e privadas da região.

Para o reitor do Ciesa, a parceria com a Universidade de Fortaleza contribui para o aperfeiçoamento da qualificação dos docentes da região Norte do Brasil. “A educação é uma das mais importantes ferramentas para a promoção do desenvolvimento regional e para qualificar nossos quadros profissionais onde quer que atuem. Um trabalho árduo, mas muito gratificante”, finaliza o professor Luiz Antônio Campos Corrêa.