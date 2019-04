Chuva causa alagamentos e derruba árvore na Capital

Após quatro dias de calor e sem precipitações, Fortaleza voltou a receber chuvas. No domingo, embora a Capital não tenha registrado volume elevado, a chuva teve acumulado de 49 milímetros e foi contínua durante o dia.

Neste ano, a média de chuvas na primeira quinzena de abril em Fortaleza, foi de 211,5 milímetros. A quantidade é próxima ao registrado durante todo o mês de abril de 2018, quando o volume observado foi 220,1 milímetros. Com o retorno das precipitações ontem, a Capital voltou a sentir os efeitos da falta de estrutura que gera problemas crônicos.

A quantidade de chuvas registrada em Fortaleza, ontem, foi a quarta maior no Estado. Apenas Acaraú com 70.0 mm, Paracuru (61.0 mm) e Amontada (52.0 mm) tiveram índices superiores.

Transtornos

Na Capital, uma árvore caiu em frente ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no Papicu. A fiação elétrica de, pelo menos, um poste foi atingida e a área teve que ser isolada. A árvore caiu obstruindo a pista, mas foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. Em relação ao poste, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que solicitou à Enel que tomasse as providências necessárias.

Em outros pontos de Fortaleza, foram registrados os recorrentes alagamentos, como no cruzamento da Av. Pontes Vieira com Rua Visconde de Mauá, no Dionísio Torres; em trechos da Av. Raul Barbosa, na Aerolândia; áreas da Av. Murilo Borges, no Luciano Cavalcante; na Av. Júlio Ventura, entre as Ruas Ildefonso Albano e Barão de Aracati; na Av. Américo Barreira (continuação da Av. José Bastos), próximo à Lagoa da Parangaba; na Av. Beira-Mar, nas proximidades da Rua Visconde de Mauá e em diversos trechos da Av. Heráclito Graça.

Nesta última via, os carros cujos condutores tentaram atravessar as áreas alagadas ficaram quase completamente submersos. No ponto crítico, entre as ruas Antônio Augusto e Ildefonso Albano, diversos motoristas precisaram de auxílio para sair dos veículos e os retirarem do trecho alagado. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram registradas nove ocorrências até as 12h.

As chuvas em Fortaleza são propiciadas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que está próxima ao litoral. Durante a madrugada de domingo, a Capital registrou temperatura mínima de 24°C.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial por conta das chuvas intensas em parte do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Segundo o Instituto, até as 8h desta segunda-feira (15), há possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h nos locais indicados.

Além da Região Metropolitana de Fortaleza, o Inmet sinaliza atenção nas próximas horas às áreas do Norte, Noroeste e sertão cearenses.

Fortaleza registrou a quarta maior precipitação do Estado no fim de semana. O domingo chuvoso na Capital provocou alagamentos em diversos bairros. Há previsão de chuvas com ventos intensos para hoje.