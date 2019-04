Cerca de 60 imóveis serão desapropriados para obra no Anel Viário

Um nó no trânsito. As obras de duplicação do Anel Viário se arrastam por mais de sete anos. Com a aprovação da lei complementar, aprovada na última quinta-feira, na Assembleia Legislativa, que autoriza o Estado a pagar as indenizações a proprietários, possuidores e ocupantes de imóveis nos locais que serão alvo de desapropriações, a promessa é que esse imbróglio tenha um fim.

Para isso, foi anunciado que 60 imóveis serão desapropriados nos entroncamentos com a CE-040, no município de Eusébio, e com a CE-060, em Maracanaú, onde estão sendo implantados viadutos. As ações, que até então estavam exclusivamente a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), serão agora conduzidas pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER), no trecho específico dos viadutos.

Os proprietários serão pagos à medida que os laudos forem homologados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), e os valores das desapropriações ainda estão sendo levantados.

Tráfego

Em nota, o DER informou que as avaliações dos imóveis são reguladas pelas diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que levam em conta as características gerais do imóvel, a localização, entre outros aspectos.

Não foi divulgada a previsão de início da nova intervenção. As obras devem ser finalizadas até o fim deste ano, com a promessa de beneficiar o tráfego da Região Metropolitana de Fortaleza, principalmente em Maracanaú, Maranguape e Caucaia. Em fevereiro, foi liberado o tráfego em pista duplicada nos 32 quilômetros de extensão do Anel Viário. Também já foram finalizadas as pontes sobre o Rio Coaçu, Rio Gavião e Rio Siqueira, além de quatro viadutos: entroncamento da CE-065, BRs-020/222, Nova Metrópole e Tronco Norte.